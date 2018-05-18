MHP'nin Malatya'da aday listesi belli oldu

MHP, 24 Haziran seçimleri için listesi netleşti. MHP'nin sosyal medya hesabından duyudrduğu açıklmada. MHP Malatya'da Mehmet Celal Fendoğlu 1. sırada aday gösterilirken 2 sırada ise Ömer Ekici, 3. sırada urhan Çoşkun 4 sırada Adil Zereyli, 5 . sırada Aysel Yüzer,6. sırada ise Bekr Enis Çaparoğlu oldu. Öte yandan,

MHP Genel BaşkanI Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldurken,İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.

Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.

MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın listede yer almaması dikkat çekti.