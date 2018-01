“MHP MİLLİ İRADENİN YILMAZ SAVUNUCUSU VE TEMİNATIDIR”

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, İl Başkan Yardımcıları Yücel Polat, Burhan Kılıç ve yönetim ile birlikte, Darende’de bir dizi incelemelerde bulundu.

İl Başkanı Avşar, Darende gezisinde ilk olarak teşkilat ile birlikte bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Darende İlçe Başkanı Mehmet Altun, “İl Başkanımızın ziyareti bizlere güç vermiştir. 2019 yılında gerçekleşecek yerel ve genel seçimlerde, il teşkilatımızla birlikte ele ele vererek, başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Teşkilattan gelen ve 27 senedir MHP içinde çeşitli kademelerde görev yapan, İl Başkanımızın tecrübesi ve teşkilatlandırma konusundaki tecrübeleri ile bu sene MHP Malatya’da umduğu yeri bulacaktır” şeklinde konuştu.



MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, “Darende, Malatya’nın giriş kapısıdır. Malatya’nın en önemli kalelerinden biridir. Hepinizin de bildiği gibi MHP, gelenekçi değil ama gelenekli bir harekettir. Bir parti kuruluyor bir parti ölüyor. Siyasi tarihimiz adeta bir partiler mezarlığı. MHP’yi de bu mezarlığa göndermek isteyenler hep olmuştur. Ama mezarlık onlarla doludur. Halkın büyük kesiminin oylarını alan partilerden bugün eser bile yoktur ama MHP her daim vardır, bizlerin mücadelesiyle de var olacaktır. MHP geçmişini inkar etmeyen, geleceğini de ihmal etmeyen bir harekettir. Ufkumuz her zaman açık olmuştur ve tarih bizi hiç yanıltmamıştır. Bugün attığımız adımların ne kadar doğru olduğu yakın zamanda anlaşılacaktır. Mazluma merhametli, zalime ise acımasız bir geçmişimiz var. Bu sebeple mazlumların ümidi, zalimlerin de korkusu olduk. Biz ülkücüler her daim Hak yolunda gitmeye yeminliyiz. Yolumuzdan ve ulaşmak istediğimiz kutlu menzilden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Dik başlı değil ama başı dik, alnı açık, vakarlı bir duruşumuz var. Vakarımızı her şeye rağmen koruyacağız ve devam ettireceğiz. Allah için secdeye eğilen başımızı hiçbir güç eğmedi. Hiçbir zaman kirli işlere ve ilişkilere bulaşmadık. Perde arkasında gizlenmiş kirli ittifaklar kurmadık. Hep temiz kaldık, kimseye de çamur atmadık. Hak bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bireyi topluma, toplumu da bireye feda etmeyen, birey-toplum dengesini gözeten politikalar takip ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Tek bir kulun hakkının yenmesine rıza göstermediğimiz gibi milletin hakkını da çiğnetmedi. Milletimizin bekasını canımızdan aziz bildik. Çok şükür ki Allah da biz ülkücüleri aziz kıldı” diye konuştu. Başkan Avşar, beraberindekilerle birlikte daha sonra Darende Ülkü Ocakları, Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser’i ziyaret etti.