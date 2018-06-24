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MHP'li Fendoğlu, oyunu kullandı

MHP'li Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihini belirlemek için MHP'den 1'nci sıra milletvekili adayı olduğu memleketi Malatya'da oyunu kullandı.

MHP'li Fendoğlu, oyunu kullandı

MHP'li Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihini belirlemek için MHP'den 1'nci sıra milletvekili adayı olduğu memleketi Malatya'da oyunu kullandı.

24 Haziran 2018 Pazar 16:08
MHP'li Fendoğlu, oyunu kullandı

MHP'li Fendoğlu, eşi Yeşim Fendoğlu ile birlikte Atatürk İlkokulunda oy kullandı. Çevresinde güvenlik önlemi alınan okulda çok sayıda kişi tarafından coşkuyla karşılanan Fendoğlu ve eşi, bin 173 numaralı sandıkta oylarını kullandı. MHP'li Fendoğlu, İlkokulda oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fendoğlu, milletin iradesinin sandığa yansıdığı gün olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"24 Haziran'ın geliş sürecini hepimiz biliyoruz niçin geldiğini. Önemli olan bu akşam sandıktan çıkan karara tüm Türkiye'nin saygı duyması birinci öncelik bu. İnanıyorum ki Türkiye'nin geleceğini, bekasını düşünen ve bu hususta da çaba gösterip sarf eden tüm adayların kazanacağını düşüyorum. Yarın çok daha değişik bir gün olacak Türkiye için. Allah bizleri mahcup etmesin, zafere inanları mahcup etmesin. Bizler inandık, tüm Türkiye'de inansın."

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluSeçim
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