MHP İL BAŞKANINDAN NET MESAJ

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Darende ilçesini ziyaret etti. Burada MHP İlçe Başkanı Mehmet Altun ve parti üyeleri tarafından karşılanan Avşar, gördüğü destekten dolayı teşekkür etti. Mücadeleyi ibadet aşkıyla yaptıklarını ve her daim yapmaktan bir an bile geri durmayacaklarını vurgulayan Avşar, "Darende’nin benim yanımda çok önemli yeri vardır. Davamız Allah yolunda bir davamızdır, davamız kutsal bir davadır. Şehitlerimizin üzerine kurulan bir dava, bu davaya da ihanet edilmez. Ülkücüyüm deyip de sapa söze gidenler bizden değildir temizlenmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Varlığınız daim olsun. Davanız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Siyaseti doğruluk üzerine inşa etmek gerektiğini dile getiren Avşar, "Bizim için siyaset, bir doğruyu, doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde söylemek ve yapmaktır. Yalan söylemek, hileye müracaat etmek ya da kandırmak değildir. MHP, Türk Milletine ayna olmaktadır. Kendi benliklerini aynada büyütüp millete yer bırakmayanların aksine bu aynada sadece milletimiz aksetmektedir. Zira bu hareket, milletine sevdalı olan ülkü erlerinin ellerinde bugüne gelmiştir. Biz de bizden sonrakilere öyle teslim edeceğiz. Milletimiz tarihte kardeşti, bugün kardeştir, yarın da kardeş olacaktır. Kardeşliğimizin teminatı ülkücülerdir. Siyasi çatısı ise MHPdir. MHP, iktidar muhalefet ilişkisinde Türkiye’nin siyasi tarihinde damgasını vurmaktadır. Sadece günümüz için değil gelecek için de ahlaklı ve faziletli bir temel atmaktadır" diye konuştu.Avşar, daha sonra Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Darende Kaymakamlığı, Belediye, Emniyet ve Askerlik Şubesini ziyaret etti.

