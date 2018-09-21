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MHP'den Arapgir'e çıkartma

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, yerel seçimler öncesi Arapgir ilçesine ziyarette bulunarak bir dizi incelemelerde bulundu.

MHP'den Arapgir'e çıkartma

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Malatya İl Başkanı R. Bülent Avşar, yerel seçimler öncesi Arapgir ilçesine ziyarette bulunarak bir dizi incelemelerde bulundu.

21 Eylül 2018 Cuma 16:48
MHP'den Arapgir'e çıkartma

MHP Arapgir İlçe Başkanı Cengiz Koca ve yönetimi tarafından ilçe merkezinde karşılanan MHP yönetimi ilçe binasında bir süre partililer ile sohbet edip, sorunları yerinde dinledi. İlçe teşkilatında bir konuşma yapan Arapkir İlçe Başkanı Cengiz Koca, “Göreve geldiğimiz günden bu yana İl Başkanımız R. Bülent Avşar Bey ve yönetim ile uyum içinde çalışmaktayız. Özellikle Başkanımız Bülent Avşar Beye ve çok değerli yönetimine bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. MHP Malatya İl Başkanımızın çekirdekten yetişip davaya hizmeti takdire şayandır” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ise, Arapgir ilçesinden beklentilerin fazla olduğunu dile getirerek, "İlçe Başkanımız ve yönetimine canı gönülden inanmaktayım. Göreve geldiği günden bu yana Cengiz Başkan ve yönetiminin çalışmalarından memnunuz. Cengiz Başkanımın da belirttiği üzere, Arapgir yerel seçimler öncesi yıllar sonra da olsa, belediye başkanını çıkartacağından eminim. Sizlerin çalışmalarınızda üstün gayret göstereceğinize, fedakârca davranacağınıza, teşkilatımızın çalışmalarını daha da artıracağınızı, mahalle mahalle, kapı kapı partimizin politikalarını anlatacağınıza, milletimizin derdi ile dertleneceğinize eminim. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. Gayret bizden takdir Allah’tandır” ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİRE ADAYIZ

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da birlik ve beraberlik çerçevesinde olan teşkilatın başarıyı getireceğine inandığını belirterek, "İl ve ilçe teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde kutlu davaya gönül vermiş olmaları bizleri heyecanlandırmak da ve sevindirmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm ilçelere ve büyükşehire adayız" dedi.

MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar ve yönetimi daha sonra Arapgir İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, Arapkir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'na ziyarette bulundu. MHP İl Başkanı R.Bülent Avşar daha sonra Arapgir ilçe esnafına ziyaret gerçekleştirdi. (Bülten)

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