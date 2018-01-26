MHP'DEN AFRİN AÇIKLAMASI

Avşar, “Haklı ve milli mücadelemizde gittiği her yere medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusunun başlatmış olduğu Afrin operasyonunda tüm terör örgütlerine Afrin zindan olacaktır. Şanlı ordumuz tarafından hak ettikleri gazaba uğrayacak ve herkes Türk kudretini görecektir. Ancak Milli Mücadele döneminde rastladığımız yerli işbirlikçiler ve taşeronları dün olduğu gibi bugün de halkı sokağa çağırıp provokatif eylemlerde bulunmaktadır. Beyhude çabaları ve son çırpınışlarıdır. Sonları hezimet ve hüsran olacaktır. Türk milleti bu operasyona yürekten sahip çıkmıştır. Yine Nene hatunlar, Karafatmalar, Tomris hatunlar, Yörük analar cephe gerisinde destek oluyorlar” dedi.



“Son nefes ve son damla kana kadar hazırdır”

Tüm ülkücülerin Afrin’e gitmeye hazır olduğunu da belirten Avşar, “Liderimizin dediği gibi ülkücüler Afrin’e gitmeye hazırdır. Bende diyorum ki Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi emrettiği taktirde Malatya sancağı olarak son nefer, son nefes ve son damla kana kadar hazırdır. Allah’ım İslam’ın son kalesi olan vatanımızın kahraman ordusunu muhafaza et ve muzaffer kıl. İslam’ın sancağını yere düşürme ve en kısa zamanda askerlerimiz kazasız belasız ana ocaklarına gönder" diye konuştu.

