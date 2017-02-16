Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Kürün Özkan, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Burak Ergöç, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, partili yöneticiler ve mahalle başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te Malatya’da yapacağı mitinge dikkat çekerek, “Cumartesi günü saat 15.00’da dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan Malatyamıza teşrif edecekler. Hepimiz meydanları hınca hınç dolduracağız” dedi.

HEYECANINIZ BİZİ DE TEŞVİK EDİYOR

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitinginin en güzel şekilde geçmesi için canla başla çalışacaklarını kaydetti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Malatya ve Battalgazi şimdiye kadar kendisine yakışanı ve yaraşanı en güzel şekilde yerine getirdi. Ben sizlere inanıyorum ve güveniyorum. Hakikaten halk arasında büyük bir heyecan var. Sizin bu heyecanınız bizi de teşvik ediyor. Bizler de sizlere layık olmanın gayreti ve çabası içindeyiz. Bu güzel insanlara ne kadar hizmet etsek azdır. Daha güzelini, daha iyisini yapmanın gayreti ve çabası içindeyiz. Bunları yaparken de 7 gün 24 saat esasına göre tüm belediye personeli, tüm kademeleri gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SEÇİM STARTINI VERECEK

AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da yapacağı mitingi tüm dünyanın yakından izleyeceğini ifade ederek, “Allah nasip ederse inşallah Cumartesi günü tüm mazlum milletlerin umudu olmuş, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçim startını Malatya’dan verecek. Malatya’da kendine yakışanı yapacak inşallah. Buradaki şu kalabalığı inanın toplayamayan siyasi partiler var. Ama çok şükür Battalgazi ve Yeşilyurt’taki toplam 184 mahalle başkanımız Cumhurbaşkanımızın gelişi için işini gücünü bırakıp bu işi konsantre oldu. Bu salonu hınca hınç doldurdu. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Buradaki miting tüm dünyanın izleyeceği bir miting olacak” şeklinde konuştu.

İHA