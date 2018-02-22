Milletvekili Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve teşkilat üyeleriyle birlikte Malatya’daki temasları kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahalle’sini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cevatpaşa Mahalle muhtarı Selda Çilek ve mahalle sakinleriyle sohbet edip, taleplerini alan Şahin, “Muhtarımızın sağlık hizmetleri noktasında talepleri vardı. Bizleri harekete geçirdiler, bizde bu kazanımı sağlamış olduk. Amacımız vatandaşları sağlık, eğitim ve sosyal donatıların kazanılması noktasındaki taleplerini ilgili mercilerimizle görüşüyoruz, bu talepleri kazanıma dönüştürüyoruz” diye konuştu.

ATTIKLARI HER ADIM HEZİMET OLDU

“Hep birlikte Türkiye’yiz” diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin ortak değerleriyiz. Bunu tamamen tesis ettik. Keşke bizden önceki dönemlerde de böyle bir birliktelik yapılmış olsaydı. Bizden önce bu hassas noktalara el atılmıyordu. Biz bunları aştık. Fırat Kalkanı Harekatı’nda ordumuz destansı bir başarı elde etti. O bölgeler terör unsurlarından arındırdık. Bu aramızdaki birlik ve beraberlikten kaynaklanıyor. Afrin’de ya da başka bir bölgede bir nifak tohumları saçmaya çalışanlar varsa, onların üzerlerine giderek bertaraf ettik, etmeye de devam edeceğiz. Mazlumların ahını alan o bölgedeki terör örgütlerinin attıkları her adım hezimet oldu, olmaya da devam edecek. Doğu ve Güneydoğu’da mera, yayla ve otlaklar şen şakrak hale gelecek. O bölgede bir takım terör örgütlerinin namlularından çıkan kurşun seslerini değil de orada meleyen kuzuların sesleri duyulacak. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mutluluk seslerini duyacağız. Sınır ötesinde bir beka mücadelesi veriyoruz. Afrin’deki Mehmetçiğimize Rabbim yardım etsin.” (Bülten)busabahmalatya.com