“Malatya’yı Mecliste temsil etmek istiyoruz”

MHP Malatya 2. Sıra Milletvekili Adayı Ömer Ekici’nin ziyaretinden dolayı teşekkür eden BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin 2. sıra Milletvekili Adayı Sayın Ekici’ye başarılar diliyoruz. Arzu ediyoruz ki bu seçimde kendisini mecliste görelim. Çünkü uzun yıllar siyaset içinde olan Sayın Ekici’nin artık Meclisi hak ettiğini de düşünen kişilerden biriyim. Eminim Malatya’mıza hayırlar getirir.”

“İNSANLARIMIZLA SAMİMİ OLMAYA SÖZ VERİYORUM”

Milletvekili Adayı Ekici ise, BUSABAH gazetesine teşekkür ederek, “Geçmişte de beraber Malatya için neler yapılabilir konusunda istişarelerde bulunduğumuz bir arkadaşımızsınız. Malatya’mızda bizi desteklerse hem Malatya’mızı hem de Milliyetçi Hareket Partisi’ni en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olacağım. Şunu belirtmek istiyorum; insanlarımıza samimi olmayı söz veriyorum. Bugüne kadar duruşumda insanlara bakış açımda, topluma ve camiamıza olan sevdamda asla bir değişiklik olmayacak. Ben bunu korumanın gayreti içerisinde olacağım. İnsanlarımızın bize olan güven ve teveccühüne layık olmaya çalışacağım” açıklamalarında bulundu.

Ekici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin milletvekili aday tanıtımından sonra kendilerine söylediği bir sözle devam ederek, “Genel Başkanımız 16 Nisan’da attıkları adımın 24 Haziran’da neticelendirmelerini isteyerek bu sürecin uzun bir süreç olduğunu, bu sürecin kurumsallaşması için sistemin oturması için Milliyetçi Hareket Partisi’nin Mecliste güçlü bir şekilde destek görmesini ve temsil edilmesini hemşerilerimizden istedi. Biz bu vesile ile hemşerilerimizden MHP’ye güçlü bir şekilde tercih ve teveccüh göstermelerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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