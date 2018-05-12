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Malatya’nın hizmetkârı olacağım

MHP Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören, Malatya için yola çıktığım bu yolda, hizmetkar olarak devam edeceğim” dedi.

Malatya’nın hizmetkârı olacağım

MHP Malatya Milletvekili aday adayı İzzet Gören, Malatya için yola çıktığım bu yolda, hizmetkar olarak devam edeceğim” dedi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 13:58
Malatya’nın hizmetkârı olacağım

Busabahmalatya gazetesini seçim çalışmaları kapsamında ziyaret eden MHP Malatya milletvekili adayı iş insanı İzzet Gören, uzun yıllar İstanbul’da iş sektöründe hizmet ettiğini belirterek, “Kendi şehrime hizmet için milletvekili adayı olarak müracaatta bulundum. Şehrimin sorunlarını yakından biliyorum. İşim gereği İstanbul’da iken Malatya’yı hiçbir zaman geri planda bırakmadım. Malatya’da istihdam sorunu ve kültürel anlamda projelerimizi hazırladık. Halkın büyük teveccühü var. Bizlerde bu teveccühe layık olmak için gecemizi gündüzümüze katar çalışıyoruz. Gezmedik ilçe bırakmadık. Rabbim nasip eder MHP olarak kazanırsak milletin hizmetkârı olacağız.”dedi.

“MALATYA’NIN KADERİNİ BELİRYECEK”

Busabahmalatya gazetesi imtiyaz sahibi Umut Bozkurtoğlu ise, yapılacak olan seçimlerde aday belirlemede partilerin nitelikli ve vizyon sahibi adaylara öncelik sağlaması gerektiği söyledi. Bozkurtoğlu, “Yapılacak olan seçim Malatya’nın kaderini belirleyecek. Bizlerde bu şehirde yaşayan bireyler olarak her zaman nitelikli vizyon sahibi adayların mecliste olmasını arzuluyoruz. Şehrin gelişmesi için bu çok önemli. Gazetemizi ziyaret eden İzzet Gören beye teşekkür ederim. Ziyareti bizleri onurlandırdı” diye konuştu.               

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
İzzet GörenMalatya
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