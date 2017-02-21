Ziyarette Başkan Gürkan, Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in tüm Malatya’nın gönlünde taht kuran bir kişi olduğunu söyledi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı iken emekliye ayrılan Prof. Dr. Özdemir, veda ziyaretlerine devam ediyor. Prof. Dr. Özdemir, bu kapsamda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a veda ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı iken emekliye ayrılan Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in Malatya’da yaptığı hizmetlerin önemine dikkat çekti.

HUZURLU VE DAHA GÜZEL ÇALIŞMALARA İMZA ATAR

Başkan Gürkan, “Öncelikle Ramazan Özdemir hocamı burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabi içimizde buruk bir hüzün var. Ramazan hocam bizi ziyareti, aynı zamanda bir veda. Bu veda ziyareti bizi üzdü. Ramazan hocam gibi birinin veda ziyareti bizi üzüntüye gark etmiştir. Bunu sadece Selahattin Gürkan veya Battalgazi Belediyesi adına bunu söylemiyorum. Tüm Malatya halkı nezdinde Ramazan Özdemir hocam, milletin gönlüne taht kurmuş, kibarlığıyla, kadirşinaslığıyla, zarafeti ve nezaketiyle Malatya insanının gönlünde taht kurmuş, nadide insanlardan bir tanesidir. Bugünkü bu veda ziyareti hakikaten bizleri üzmüştür. Umarım gideceği yerde mutlu, huzurlu ve daha güzel çalışmalara imza atar” dedi.

ÇOK DEĞERLİ HOCALARIMIZ VAR

Ramazan Özdemir, Sezai Yılmaz ve Yaşar Bayındır gibi çok değerli hocaların Malatya’ya hizmet ettiğini hatırlatan Başkan Gürkan, “Orada bu isimler bir kutup başıydı. Malatya’nın çimentolarıydı. Malatya’nın tüm görüş, düşünce ve fikirlerinin tek bir mecrada mecz edildiği, insana hizmet olgusuna dönüştürüldüğü bir yapıyı orada ihdas etmişlerdi. Ramazan hocamızın gitmesi inşallah o sac ayaklarını topal ve kör olmasına neden olmaz. Biz kendisinin buradan gitmemesi için daha önce telefonlarla görüştük. Sayın bakanımızla bildiğim kadarıyla kendisiyle detaylı bir görüşme yaptı. Fakat demek ki kaderin cilvesi böyle. Bazen de tebdil-i mekanda ferahlık vardır. Biz Ramazan hocamın şimdiye kadar Malatya’ya ve Malatyalılara yapmış olduğu ve bölgeye ve insanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendilerine şükran hislerimle dopdolu olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

İSTANBUL’DA MALATYA’NIN BİR ELÇİSİ VAR

Başkan Gürkan, “Kendisiyle birlikte oradaki ekibinde dağılmamasını temenni ediyorum. Bu ekip hakikaten nadide insanlardır. Bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Bu anlamda Ramazan hocamı tebrik ediyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Battalgazi ve Malatya halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin ve ailesinin gideceği yerde mutlu ve huzurlu olmasını diliyorum. Artık İstanbul’da da bir evimiz var olduğunu biliyoruz. İstanbul’da da Malatya’nın bir elçisi var” ifadelerini kullandı.

MALATYA’YA HİZMET ETMEYE ÇALIŞTIK

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı iken emekliye ayrılan Prof. Dr. Ramazan Özdemir ise, 26 yıldır Malatya’da hizmet ettiğini belirterek, “Başkanıma bu güzel sözlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Malatya’da 26 yıllık bir çalışma hayatımız oldu. 1991’den beri asistanlığımdan bu yana Malatya’ya hizmet etmeye çalıştık. Bu süre içinde hiçbir gidiş gelişimiz olmadı. Hiç ayrılmadık. Sürekli hastanedeydik. Benim için de güzeldi, şerefti. Burada hizmet etmek gerçekten de 26 yıl az bir süre değildi. Bir ömürdü. Ben Malatya halkına özellikle teşekkür ediyorum. Bize her yerde, her platformda dualar ediyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun. Bu şunu gösteriyor; demek ki insanlara hizmet edebilmişiz. Kalplerine girebilmişiz. Allah’a şükür neredeyse dua almadığımız bir ev yok. Bu da bizim için en büyük ödül, en büyük şeref. Tabi bu süreçte Allah razı olsun Başkanım, sizler gibi sürekli arkamızda bir destek olarak durdunuz. Ne zaman bir ihtiyacımız hasıl olsa koşturdunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Bundan sonra sizin de dediğiniz gibi bir kardeşiniz var. Gittiğimiz yerde de Malatyalı kardeşlerimize ve insanlarımıza hizmet edeceğiz. İnşallah orada da güzel hizmetler ederiz. Tekrar umuyorum ki inşallah Malatya halkı dualarını bizden eksik etmez” şeklinde konuştu.

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