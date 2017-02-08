08 Şubat 2017 Çarşamba

Malatyalılardan referandum yorumu

Malatya’nın en işlek meydanlarından olan Soykan Meydanındaki bazı vatandaşlar yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili yapılacak olan referandumu yorumladı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 15:27
Malatyalılardan referandum yorumu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulan yeni anayasa değişikliği için Nisan ayının ilk haftasında sandık başına gidilmesi planlanıyor.

  Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem arz eden referandum için bütün Siyasi Partiler çalışmalarına başlarken vatandaşlar da çeşitli platformlarda anayasa değişikliği ve referandum ile alakalı görüşlerini belirtiyorlar.

  Malatya’nın en işlek meydanlarından olan Soykan Meydanındaki bazı vatandaşlar yeni anayasa hakkında görüşlerini belirterek, değişikliğe sıcak baktıklarını ifade ettiler.

  Yeni Anayasanın Türkiye için gerekli olduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, mevcut olan hükümet sisteminin zararlı olduğunu ifade ederek, bu nedenle referandum da ‘Evet’ oyu kullanacaklarını söylediler.
İHA
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya