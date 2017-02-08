Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın onayına sunulan yeni anayasa değişikliği için Nisan ayının ilk haftasında sandık başına gidilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem arz eden referandum için bütün Siyasi Partiler çalışmalarına başlarken vatandaşlar da çeşitli platformlarda anayasa değişikliği ve referandum ile alakalı görüşlerini belirtiyorlar.

Malatya’nın en işlek meydanlarından olan Soykan Meydanındaki bazı vatandaşlar yeni anayasa hakkında görüşlerini belirterek, değişikliğe sıcak baktıklarını ifade ettiler.

Yeni Anayasanın Türkiye için gerekli olduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, mevcut olan hükümet sisteminin zararlı olduğunu ifade ederek, bu nedenle referandum da ‘Evet’ oyu kullanacaklarını söylediler.

İHA