"Malatyalılar Erdoğan'ı seçer"

AK Parti Malatya Milletvekili adayları Ahmet Çakır ve Vahit Atalan, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Malatyaspor taraftarları tarafından verilen iftar yemeğine katılarak, Turgut Özal Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Derebeyleri Taraftar Grubu tarafından Malatya İnönü Stadı'nda düzenlenen iftar yemeğine katılan Çakır, derneğe düzenledikleri iftar için teşekkür etti.

"MALATYALILAR İNCE'Yİ ELER, ERDOĞAN'I SEÇER"

Toplantıda konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan, "Malatya, kurulduğu günden bugüne AK Parti'mize büyük bir destek veriyor. Bu da benim Malatyalı hemşerilerimin ince eleyip sık dokumasından kaynaklanıyor. Benim Malatyalı hemşerilerim İnce'yi eler, Erdoğan'ı seçer. İnce'yi eler ve AK Parti milletvekillerini seçer. Benim hemşerilerim okuyor, görüyor ve diğer partilerin ne yaptıklarını görüyor. Muhalefetin 'yıkmaktan, kapatmaktan' başka söylemleri yok" diye konuştu.

“GELECEK PLANLARI YAPAMAYAN BİR DÖNGÜ İÇERİSİNDELER”

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır ise muhalefeti eleştirerek, "Karalama siyaseti yapıyorlar. İnsanların zihinlerini bulandırmak, korkutmak ve oradan ne kadar 'oy çalabilirim' hesapları var. Yoksa ülke, gelecek ve insanlar için ortaya koydukları bir proje yok. Sadece her şeye karşı gelmek var. Bir yasakçı zihniyetten ortaya çıkmış, her şeyle kavgalı, her şeye itiraz eden; insanların geçmişine ve tarihine asla sahip çıkmayan ve gelecek planları yapamayan bir döngü içerisindeler. Dolayısıyla da sürekli kaybeden bir yapı içerisindeler. Bizim muhalefetten ziyade ne yapacağımız önemli. Ülkenin nereden nereye geldiği önemli. Ülke, gelecek, gençlik için biz neleri ortaya koyacağız bunlar önemli. Bu süreçten ülkemizi nasıl daha güçlü çıkaracağız, ekonomik ve siyasi saldırı, ülkemizi saran ateş çemberinin içerisinde bugüne kadar güçlenmiş olan bu ülkeyi yeniden daha nasıl güçlü çıkaracağız bütün bu projeleri ortaya koyan bir liderimiz var. Güçlü bir lider, güçlü bir meclis ve güçlü bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

