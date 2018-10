“Malatya’da oy oranlarımız düşük”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu dün İYİ Parti Malatya İl Teşkilatı’nı ziyaret etti. Genel İdare Kurulu üyeleri Berna Biçer, Hüseyin Özlük, Merkez Disiplin Kurulu Kadriye Ünler, kurucu üyeler Şeref Tamtürk, Süleyman Sarıbaş, İYİ Parti İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal’ın da yer aldığı basın açıklamasında gündemle alakalı konuşan Genel Başkan Yardımcısı Sibel Yanıkömeroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimlere katıldıklarında kurulmakta olan bir partiydi olduklarını belirten Yanıkömeroğlu, bu anlamda bakıldığında çok büyük başarı kazandıklarını düşündüğünü söyledi.

MEMLEKETİMİZİ GEZMEYE BAŞLADIK

Yerel seçimlerin öneminden bahseden Yanıkömeroğlu , “5 milyon seçmenimiz var. Önümüzdeki mahalli seçimler çok çok önemeli. Başarımızı asıl burada göstermemiz gerekli. Bize verilen oyları arttırmamız gerekli. Zamanımız çok az ve bu sebepten dolayı teşkilatlarımızın yenilenme çalışmaları biter bitmez, hatta bir kısmı devam ederken biz memleketimizi gezmeye başladık. Bu ilk adımımız. Birlikte bir motivasyon sağlayalım, STK’ları ziyaret edelim diye böyle bir başlangıç yaptık. Malatya üzerinde oy oranlarımıza baktığımda Türkiye ortalamasından daha düşük bir ortalamada. Ama ben şuna çok inanıyorum, bu defa zaman, çalışma ve motivasyon açısında da çok daha güçlüyüz” şeklinde konuştu.

KRİZ DEVAM EDİYOR

Ülkenin zor günlerden geçtiğini ifade eden Yanıkömeroğlu, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Özellikle ekonomik kriz anlamında. Her ne kadar iktidar bunun Rahip Brunson ile yaşanan kriz olduğunu bir süre iddia ettiyse de. Şu an kendisi Türkiye’de değil, gitti ama kriz hala devam ediyor ve artacağı da düşünülüyor. Bunun esnafa yansıması da yavaş yavaş görüyoruz. Özellikle de büyükşehirlerde büyük firmaların birçoğu maalesef batma noktasında Çok fazla işçi ve mühendis işten çıkartılıyor. Küçük şehirlerde esnafa yansıması bir süre daha alabilir. En büyük sorunumuz şu an da ekonomik krizimiz” diye konuştu.