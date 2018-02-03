"MALATYA'YI LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ"

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen kahvaltılı programa MHP İl Başkanı Bülent Avşar, İl Genel Sekreteri Vahap Murat, İl Başkan Yardımcıları Yücel Polat, Burhan Kılıç, Said Yalçın, MYK Eski Üyesi Saime Palancıoğlu, Kadın kolları Başkanı Selma Çiçek, kadın kolları yardımcıları, üyeler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



Programda kısa bir konuşma yapan Başkan Avşar," Öncelikle Afrin' de ülkemizin, milletimizin bekası için terör örgütleri ve onların destekçilerine karşı kahramanca mücadele eden askerlerimizin ulu Yaradan yar ve yardımcısı olsun diyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.



“MHP'NİN BİR FERDİ OLMAKLA HER ZAMAN GURUR DUYDUM”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir ferdi olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten Avşar, “Vatan millet sevdasıyla binlerce şehit vermiş ülkücü camianın ve MHP'nin bir ferdi olmakla her zaman gurur duydum. Benim için kutsal olan bu göreve bizleri layık gören başta, önce vatanım milletim, sonra partim, daha sonra ben diyen bilge liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve il teşkilatımıza teşekkür ediyor, teveccühlerine layık olmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğimize söz veriyoruz. Bütün teşkilatlarımız ile birlikte tek yürek olup Malatya'da MHP'yi layık olduğu yere getireceğimize inanıyorum. Çünkü biz bir ülkü uğruna verilen ömürlerin, canların izinde, takibinde ve sevdasındayız. MHP Malatya Kadın Kollarına Atanan Selma Çiçek Başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu



“UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise yeni görevinde uyum içerisinde çalışacaklarını kaydederek, ‘öncelikle Afrin’de vatanımızın çeşitli yerlerinde, vatanımızın milletimizin birliği için mücadele eden terör öğürtüne karşı mücadele eden, askerlerimize güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatan millet sevdasıyla binlerce şehit vermiş ülkücü camianın ve milliyetçi hareket Partisi MHP bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Benim için kutsal olan bu göreve bizi layık gören Milliyetçi Hareket Partisi MHP Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli önce vatanım milletim sonra partim diyen liderimiz ve beni bu görev layık gören MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerimizle MHP İl teşkilatımızla uyum içinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“KOLLARINA ATAN KIZIMIZA YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM”

MYK Eski Üyesi Saime Palancıoğlu, teşkilatla omuza omuza yürüyeceklerini ifade etti. Palancıoğlu, “Ülkemizin bıçak üstünde tehlikelerle karşı karşıya kaldığı bu dönemde askerlerimizi Allah korusun. Türk bayrağını her zaman zirveye dikmelerini nasip etsin Allah’ım. Bedeni, yüreğiyle kişiliğiyle gurur duyduğum MHP İl Başkanımız Ramazan Bülent Aşvar’ın Malatya’da seçimlerde yönetimiyle, kadın kollarıyla bizler omuz muza vererek mücadele edeceğiz ve güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. MHP Malatya Kadın Kollarına atan kızımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum yüreğiyle bedeniyle her konuda bütün gücüyle çalışacak. Allah utandırmasın” diye konuştu.

Daha sonra MHP İl Başkanı Avşar, atanan kadın Kolları Başkanı Çiçek'e belgesini verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya il Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte program sonunda Battalgazi İlçesi’nde ülkücü şehitlerin mezarını ziyaret ederek dua etti.