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"Malatya'mız çok önemli bir misafiri ağırlayacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletimiz özellikle bu seçimlerde birlik, beraberlikten yana ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor" dedi.

"Malatya'mız çok önemli bir misafiri ağırlayacak"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletimiz özellikle bu seçimlerde birlik, beraberlikten yana ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor" dedi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 18:38
"Malatya'mız çok önemli bir misafiri ağırlayacak"

Bakan Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan ile birlikte Bakırcılar Çarşısı esnaflarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, uzun süre sohbet etti. Bakırcılar Çarşısında tezgahın arkasına da geçen Bakan Tüfenkci, demir dövdü. Esnaflara hayırlı işler dileyen Bakan Tüfenkci, esnaf ve vatandaşların büyük ilgisi altında ziyaretlerde bulundu.

Bakan Tüfenkci, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, esnafları ziyaret ettiklerini belirterek, "Seçimden seçime gezen bir bakan değiliz. AK Parti olarak biz her fırsatta milletimizle beraber oluyoruz. Milletimiz özellikle bu seçimlerde birlik, beraberlikten yana ve cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya mitingine herkesi davet eden Bakan Tüfenkci, "Malatya önemli bir misafiri ağırlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri, mazlumların umudu, Malatya'ya karşı sevgisi ve muhabbeti ayrı olan cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Malatyalılar meydanı dolduracak ve güçlü bir ses verecek. Bu ses, Türkiye'de ve büyün dünyada durulmuş olacak. Bütün Malatyalı hemşerilerimizi yeni belediye yanındaki meydana davet ediyorum. Orada cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vermek adına herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

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