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Malatya kayısıdır

Halk Arenası programı Malatya’da yapıldı.

Malatya kayısıdır

Halk Arenası programı Malatya’da yapıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:06
Malatya kayısıdır

Halk Televizyonu’nda yayınlanan programın yapımcısı ve sunucusu Uğur Dündar’ın hastalığı nedeniyle katılamadığı ve sunuculuğunu 174 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu’nun yaptığı Halk Arenası Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Salon ve kültür merkezinin bahçesi saatler önce dolarken, salon dışındaki kalabalık bir topluluk  programı kurulan led ekrandan izledi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın konuk olduğu programda 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelere yer verildi. Programa telefonla bağlanan Uğur Dündar Malatyalıların konuksever olduklarını bildiğini belirterek, seçim kampanyası döneminde Malatya’ya geleceğine söz verdi.3 konuğun umut aşıladığını belirten Dündar CHP’nin muhteşem üçlüsü olarak tanımladığını belirterek , “Üçü de her türlü siyasi görevi layığı ile yapacak, bakanlık hatta Cumhurbaşkanlığı yapacak nitelikte insanlar. Veli Ağbaba’yla birlikte olamamaktan dolayı üzgünüm. Veli Ağbaba’nın hayatı çırpınmakla geçiyor. Halkın çıkarları için çırpınıyor. Türkiye’nin milli zenginliklerinin çarçur edilmemesi için hayatı mücadele etmekle geçiyor” dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Halk Tv’nin ve Halk Arenası’nın  ilk kez bu bölgeye geldiğini belirterek, “Tüm Türkiye’ye duygularımızı aktarma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin duayen gazetecisi Uğur Dündar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Uğur Dündar’la  Halk Arenası ilk kez Uğur Dündar’sız yapılıyor. Bu başarı da Veli Ağbaba’ya nasip oldu.” Dedi. Malatya sevginin, coşkun, kardeşliğin kenti olduğunu kaydeden Ağbaba, “ Malatya kayısıdır. Ama türlü zorluklarla üretim yapan çiftçileri unutmadan kayısıdır. Malatya geçmişiyle barışıktır. Malatya Ahmet Kaya’dır, Hrant Dink’tir. Kemal Sunal’dır. İlyas Salman’dır, Yasemin Yalçın’dır. Allah şifa versin Kenan Işık’tır. Malatya Şemsi Belli’dir. Ünal Küpeli’dir”dedi.bülten-yenihabermalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Halk Arenası MalatyaBülent TezcanVeli Ağbaba
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