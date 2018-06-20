“Malatya'da en iyisini yapmaya aday olduk”

MHP'nin Malatya'daki 1'inci Sıra Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, ilk olarak Adliye Sarayı'nda bulunan Baro Başkanı Enver Han'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Han, Demokrasi yolunda çıkmış oldukları bu yolda başarılar dileyerek, baroların demokrasiyi savunan, güçlendiren kurumlar olduğunu söyledi. Başkan Han, siyaset kurumlarının demokrasiyi yaşatması ve demokrasiyi güçlendirmesi gereken kurumların olduğunun vurgusunu yaptı.

MHP'li Aday Fendoğlu da Malatya'da en iyisini yapmaya aday olduklarını, kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini, görevden kaçmayacaklarını, başıyla gözüyle davanın peşinde koşacaklarını belirtti.

KENT İÇİN HİZMET SÖZÜ ALDI

Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, kent merkezindeki esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşlar Fendoğlu'ndan kent için hizmet sözü aldı. MHP Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, geçmişte Malatya Belediye Başkanlığı yapan ve bombalı saldırıda hayatını kaybeden amcası Hamid Fendoğlu'nun yaptıklarının, kendisinin Malatya için yapacaklarının teminatı olduğunun altını çizdi.

MHP milletvekili adayı Fendoğlu ve beraberindekiler Yeşiltepe'de Mahalle toplantısı gerçekleştirildi. MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, zamanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kısa süre içerisinde tüm Malatya'yı gezmeye çalıştık. Her yerden gelen bütün talepleri ARGE'de Oğuz kardeşim çok iyi bir şekilde değerlendirdi. İnanıyorum ki rahmetli Namık Başkan'dan buyana strateji olarak seçime en iyi hazırlandığımız seçim bu seçimdir. Huzurlarınızda başkanımız ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar."

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