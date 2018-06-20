Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94552
ALTIN
194.187
DOLAR
4.7360
STERLİN
6.2607
EURO
5.4870

“Malatya'da en iyisini yapmaya aday olduk”

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Fendoğlu, Malatya'da en iyisinin yapmaya aday olduklarını, kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini ifade etti.

“Malatya'da en iyisini yapmaya aday olduk”

MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Fendoğlu, Malatya'da en iyisinin yapmaya aday olduklarını, kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini ifade etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:17
“Malatya'da en iyisini yapmaya aday olduk”

MHP'nin Malatya'daki 1'inci Sıra Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, ilk olarak Adliye Sarayı'nda bulunan Baro Başkanı Enver Han'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Han, Demokrasi yolunda çıkmış oldukları bu yolda başarılar dileyerek, baroların demokrasiyi savunan, güçlendiren kurumlar olduğunu söyledi. Başkan Han, siyaset kurumlarının demokrasiyi yaşatması ve demokrasiyi güçlendirmesi gereken kurumların olduğunun vurgusunu yaptı.

MHP'li Aday Fendoğlu da Malatya'da en iyisini yapmaya aday olduklarını, kimsenin endişesinin olmaması gerektiğini, görevden kaçmayacaklarını, başıyla gözüyle davanın peşinde koşacaklarını belirtti.

KENT İÇİN HİZMET SÖZÜ ALDI

Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, kent merkezindeki esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşlar Fendoğlu'ndan kent için hizmet sözü aldı. MHP Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, geçmişte Malatya Belediye Başkanlığı yapan ve bombalı saldırıda hayatını kaybeden amcası Hamid Fendoğlu'nun yaptıklarının, kendisinin Malatya için yapacaklarının teminatı olduğunun altını çizdi.

MHP milletvekili adayı Fendoğlu ve beraberindekiler Yeşiltepe'de Mahalle toplantısı gerçekleştirildi. MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, zamanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu kısa süre içerisinde tüm Malatya'yı gezmeye çalıştık. Her yerden gelen bütün talepleri ARGE'de Oğuz kardeşim çok iyi bir şekilde değerlendirdi. İnanıyorum ki rahmetli Namık Başkan'dan buyana strateji olarak seçime en iyi hazırlandığımız seçim bu seçimdir. Huzurlarınızda başkanımız ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar." 

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPMehmet FendoğluSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye geleceğini oylayacak"
"Türkiye geleceğini oylayacak"
“Uydurma bir propaganda”
“Uydurma bir propaganda”
“İŞÇİNİN SENDİKASI OLACAK”
“İŞÇİNİN SENDİKASI OLACAK”

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim