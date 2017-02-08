Küçükşahin açıklamasında, “AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ‘Siyasi, ekonomik istikrarı sağladık. Demokratik istikrarı sağlamak içinde var gücümüzle mücadele ediyoruz’ diyor. 2007 yılından beri ülkenin başına gelmeyen kalmadığı halde böyle bir istikrardan bahsedebilmek için unutkan olmak gerekir. Çalık, ‘15 Temmuz Türkiye’nin ikinci Kurtuluş Savaşı’dır’ diyor. 15 Temmuz 2016 ülke tarihimiz için önemli bir gündür. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim gibi önemli bir gündür. Halkın ‘ben varım’ dediği bir gündür. Ancak 15 Temmuz’a kadar gelen süreç, birinci maddede ifade edildiği üzere, AKP’nin yüz karasıdır” diyerek özetle şu ifadelere yer verdi:

“HALKA DOĞRULARI SÖYLEMEK GEREKİR”

“Öznur Çalık, ‘Kadının adının olmadığı bir toplumdan, kadının adının var olduğu bir Türkiye’ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz’ diyor. Türk kadınının toplumdaki varlığı, 05 Aralık 1934 tarihinde tescillenmiştir. Bu tarihten sonra Türk kadını hep yücelmiştir. Bunun farkında olunmaması tuhaf bir şey, kadınlarımız bu toplumda vardı ve var olmaya devam edecektir. Statüsünü 83 yıl önce almış olan kadınlarımız toplumumuzun vazgeçilmezidir. AKP, kadınlarımıza gölge etmesin, kadınlarımızı evlere kapatma politikası uygulamasın yeter. İlk kadın milletvekilinin 1935 yılında TBMM’de olduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca, ‘Türkiye’yi yeniden inşa ediyoruz. Yeni bir Türkiye’nin inşası için ihtiyaçlarımız var. Bunun en önemli gereksinimlerinden bir tanesi anayasada yapılacak değişiklikler’ açıklamaları da mevcut. Türkiye’nin neyi yeniden inşa edilecek? Yani anayasa değişirse inşaya başlanacak, değişmezse bu iş olmayacak mı demektir? Sonuç olarak; halk anlamaz diye düşünülerek halka hayal anlatmaya gerek yoktur. Her koşulda halka doğruları söylemek gerekir. Halkı doğru ve bilimsel bilgi ile donatmak gerekir.”



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