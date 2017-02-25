CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, “Basından edindiğimiz bilgilere göre 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın yapımı için karar aşamasına gelinmiş durumda! Henüz karar verilmediğine göre Yeşilyurt CHP İlçe Başkanlığı olarak önerilerimiz şunlardır.





TAVSİYELER…

Anıtın ismi 15 Temmuz Şehitler Anıtı değil, Şehitler Anıtı olmalıdır. Zira şehidin,15 Temmuz’u, Güneydoğusu, Kıbrıs Harekâtı, Kore’si, İstiklal Savaşı, Çanakkale’si vb. olmaz. Şehit, şehittir. Şehitler bu ülkenin bekası için canını vermiş kişilerdir. Bunun hangi zaman diliminde şehit olduğu önemli değildir. Böylesi bir sınıflandırma, şehitler arasında ayrımcılık yapmak anlamına gelir. Şehitler arasında yapılacak bir ayrımcılığa hoşgörü göstermek mümkün değildir.

Yapılacağı yer; daha önce adı konulmuş bir park veya meydan olmamalıdır. Yeni bir yerde inşa edilmeli, ismi bu vesileyle konulmalı ve belleklere böyle kazınmalıdır. Bu yer, Malatya’dan her geçenin görebileceği şekilde Kuzey Çevre Yolu üzerinde bir yerde olmalı ve merkeze de uzak olmamalıdır.

Bununla birlikte 3-4 mahallenin kavşak noktasında bir yer olmalıdır. Örneğin Yeşilyurt ilçesinde Çarmuzu, Melekkbaba, Kaynarca, Kiltepe, İlyas mahalleleri arasında bir bölgede olabilir.

Oluşturulacak olan anıtın çevresi geniş tutulmalı, daha sonra yapılması muhtemel ilave düzenlemeler için yeterli alana sahip olmalıdır.”

HABER MERKEZİ