Küçükşahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt CHP İlçe Teşkilatı olarak mahalleleri ziyaret ettik. Muhtarlar ve vatandaşlarla sohbet ettik, mahallenin sorunlarını dinledik. Mahalleler bir numaralı sorun olarak; Karakavak Mahallesi ellerinden alınan ve ancak mahallenin ihtiyacı olan ortaokul talebini, Dilek Mahallesi sulama ve içme suyu ihtiyacını, Aşağıbağlar Mahallesi Horata Vadisi Projesinden kaynaklanan mağduriyetleri dile getirmişlerdir” diyerek özetle sözlerini şöyle sürdürdü:

MAHALLELERİN SIKINTILARI

“Muhtarların ve vatandaşların şikâyetlerine konu olan sorunlar aşağıya mahalle mahalle çıkarılmıştır. Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Cebrail Yılmaz, mahallelerinin su sorununun olduğunu belirtti. Karakavak Mahallesi Muhtarı Alaattin Boyraz mahallelerinde MASKİ ile sorunları olduklarını ifade etti. Çilesiz Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz Büker sorunlarının olmadığını kaydetti. Dilek Mahallesi Muhtarı Osman Karaavcı en büyük sıkıntılarının sulama suyu olduğunu söyledi. Karavcı, içme suyu sıkıntısı çektiklerini söyledi. Burada vatandaşların ilettiği bir başka sorun, Malatya merkez-Dilek arası ulaşım sorunudur. Vatandaşlar, yaklaşık 50 kişi kapasiteli (ayakta ve oturarak toplam) 10 adet küçük otobüs yeterli olmadığını ifade ettiler. Konuşmaya katılan bir vatandaş ‘Bu küçük otobüslere bindiğimizde insan insanlığından utanıyor’ diye ilave etti. İnönü Mahallesi Muhtarı Abdulgazi Atabey, kanalizasyon konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Samanlı Mahallesi Muhtarı Orhan Balaman sorunlarının olmadığını belirtti. Abdulgaffar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özcan çevre aydınlatması konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Aşağıbağlar Mahallesi Muhtarı Cafer Kenan Top en büüyk sıkıntılarının Horata Vadisi Projesi ile ilgili olduğunu söyledi.”

HABER MERKEZİ