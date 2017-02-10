Küçükşahin yazılı açıklamasında, “Sosyal medyada Darende Belediye Başkanı tarafından paylaşıldığı gözlenen bir propaganda posteri akıllara durgunluk verecek cinstendir. Öncelikle sosyal medyada bir konuyu paylaşmanın; orada yazanların benimsendiği, aynı fikirde olunduğu ve doğacak sonuçlara razı olunduğu anlamına geldiğini belirtmek isterim” diyerek bazı eleştirilerde bulundu.

Küçükşahin, “Cahil, bilmediğini bilmeyen kişilere denir. Özellikle halkı temsil eden ve devletin makamlarını işgal edenlerin cahilce davranışlarda bulunmaması, marifetmiş gibi medyada gördüğü bir konuyu düşünmeden ve sorgulamadan paylaşmaması gerekir. Toplumun fertleri olarak bizler de ‘kraldan fazla kralcı’ imiş gibi görünmeye çalışan böylesi insan tiplerine şüphe ile bakmalıyız” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ