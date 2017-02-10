10 Şubat 2017 Cuma

Küçükşahin, Darende Belediye Başkanını eleştirdi

Yeşilyurt CHP İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin, Darende Belediye Başkanının sosyal medyada paylaştığı postere ilişkin bir değerlendirme yaptı.

10 Şubat 2017 Cuma 10:21
Küçükşahin, Darende Belediye Başkanını eleştirdi

  Küçükşahin yazılı açıklamasında, “Sosyal medyada Darende Belediye Başkanı tarafından paylaşıldığı gözlenen bir propaganda posteri akıllara durgunluk verecek cinstendir. Öncelikle sosyal medyada bir konuyu paylaşmanın; orada yazanların benimsendiği, aynı fikirde olunduğu ve doğacak sonuçlara razı olunduğu anlamına geldiğini belirtmek isterim” diyerek bazı eleştirilerde bulundu.
  Küçükşahin, “Cahil, bilmediğini bilmeyen kişilere denir. Özellikle halkı temsil eden ve devletin makamlarını işgal edenlerin cahilce davranışlarda bulunmaması, marifetmiş gibi medyada gördüğü bir konuyu düşünmeden ve sorgulamadan paylaşmaması gerekir. Toplumun fertleri olarak bizler de ‘kraldan fazla kralcı’ imiş gibi görünmeye çalışan böylesi insan tiplerine şüphe ile bakmalıyız” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
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