KORUCULAR İÇİN TEKLİF

Korucuların haklarının iyileştirilmesi için teklifimizi verdik”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Güvenlik Korucularının ne kadar zor şartlar altında görev yaptığını bildiklerini ifade ederek, “Korucuların haklarının iyileştirilmesi için Meclise teklifimizi verdik, konunun takipçisiyiz” dedi.



Bir dizi programlara katılmak üzere Malatya’ya gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MYK Üyesi Erol Gül ile birlikte Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği’ni ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, İl Başkan Yardımcıları Yücel Polat ve Burhan Kılıç’ın da katıldığı ziyarette korucuların sıkıntıları masaya yatırıldı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Molon, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in her zaman kendilerine yardımcı olduğunu ve sorunlarını her daim TBMM’de dile getirdiğini söyledi.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “İstanbul Milletvekilimiz Arzu Erdem ve MYK Üyemiz Erol Gül Bey Malatyamızda 2 günlük yoğun bir çalışma içerisindeler. Malatyamıza ziyaretleri bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, ülkemizin temel ana sigortası MHP’dir. Ortak sevdamız ve paydamız Malatya’dır. Sorunlarınız sorunlarımızdır. Bu sebeple hem MYK Üyemiz hem de Milletvekilimiz birebir sorunlarınızı dinlemek adına buradalar” şeklinde konuştu.



MHP MYK Üyesi Erol Gül de, “Takdir edersiniz ki başta Genel Başkanımız olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi kadroları popülist siyaseti anlatmaktan ziyade ülkenin normalleşmesi üzerine olağanüstü bir sorumluluk üstlenmiştir. Bizler de her gittiğimiz cemiyetlerde öncelikle bayrak, ezan vatan ortak paydasına ve Anadolu coğrafyasını yurt edinen bu milletimizin tüm değerlerini hiçbir rengini ,hiçbir inancını ötekileştirmeden, Allah’ın kutsal bir emaneti olarak görerek bu ortak paydalarda hepimizin hemfikir olarak bir dönemi yaşıyoruz. 15 Temmuz’da millet dediğimiz olgunun bir tezahürüne tanıklık ettik” ifadelerini kullandı.



MHP İstanbul Milletvekili Arzu erdem ise, korucuların sıkıntılarını bildiklerini söyleyerek, “Türkiye’nin her yerinden gelen korucu kardeşlerim temas ile ilgili ziyaretlerini gerçekleştirmektedirler. Korucular ile ilgili bugüne kadar TBMM’de yapılmış olan sağlıklı bir çalışma maalesef olmamıştır. Nasıl ki, şehit ailelerimiz, gazilerimiz bizlerin başımızın tacıysa, korucularımız da bizlerin baştacıdır. Sizler bizler için kıymetlisiniz. Hain terör örgütlerinin, kahpelerin sizleri hedef alan yerlerde görev alıyorsunuz. Korucularımız çok küçük ücretlere bırakıp ve ilkel koşullarda yaşadığınızı ve ne kadar zor şartlarda yaşadığınızı bilen birisiyim. Korucular hangi gruba girmekte nerede değerlendirilmekte, haklarınız ne ile savunulacak şeklinde bir kanun yok. Biz kanun teklifimizi verdik. Kanun teklifinde özellikle özlük haklarından tutun, maaşınızın güvenlik memur maaşıyla endekslenmesi konusunda teklifimizi verdik. Ve bu konu hakkında her zaman gerekli girişimlerimiz devam edecektir” diye konuştu. busabahmalatya.com