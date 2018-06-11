Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Malatya Şubesi’ni ziyaret ederek Sendika Şube Başkanı Hasan Akdemir ve yöneticiler ile 24 Haziran seçimleri ve OHAL ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“OHAL’İ KALDIRACAĞIZ”

Veli Ağbaba, “ Yapılacak ilk şey Türkiye’nin normalleşmesi adına OHAL’in derhal kaldırılmasıdır. Bu her derde devadır. OHAL kalkarsa sorunların pek çoğu çözülecektir. FETÖ ile mücadele konusunda AKP’nin samimi olmadığını tüm dünya biliyor. Örneğin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın damadı bir hastane sahibi, darbeden sonra kaçıyor, hastaneye kayyum atanıyor, kayyum olarak atanan da Kahraman’ın diğer damadı. Meclis Başkanına, AKP’deki siyasetçilere dokunulmazken, FETÖ ile hiç alakası olmayan insanlar mağdur edildi, ağaç kabuğu yesinler denildi. Bir tarafta AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın kardeşi Meclisi bombalıyor, bir diğerinin kardeşi sivillerin üzerine kurşun sıkıyor ama onlara dokunulmuyor” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “Şu anda OHAL sebebiyle Türkiye’de bir korku iklimi yaratılmaya çalışılıyor. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı milyonlarca insan gözlenip, takip ediliyor. Diğer taraftan da birileri ellerini kollarını sallayarak geziyor. Türkiye’de gerçek demokrasinin oluşabilmesi için, hukukun egemen olması için, yargının bağımsız olabilmesi için öncelikle OHAL’in derhal kaldırılması gerekiyor. OHAL döneminde, grevlerin yasaklanması ile övünülen bir ülke haline geldik. FETÖ ile mücadele diye OHAL’i ilan ediyoruz, millete karşı değil diyenlerin yalancı oldukları ortaya çıktı. Kış lastiğinden, epilasyon merkezlerine kadar yayıldı OHAL uygulamaları. Ama görülüyor ki Türkiye bu korku düzenine baş kaldıracak. Hem Muharrem İnce’nin adaylığı ile hem de Meclis çoğunluğunu parlamenter sistemi savunanların, güçler ayrılığından yana olanların alacağının gözükmesi ile bu anlaşılıyor” şeklinde konuştu.

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