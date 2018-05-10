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Kiraz’dan ‘İnce’ yorum

Cumhurbaşkanının bir siyasi parti genel başkanı olması taraftarı olmadıklarını dile getiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin rozetini çıkarıp Türk bayrağının rozetini takarak tarafsızlığını şimdiden ilan eden bir cumhurbaşkanı adayıyla milletin karşısına çıkıyoruz. Bunda garipsenecek bir durum söz konusu değil” dedi.

Kiraz’dan ‘İnce’ yorum

Cumhurbaşkanının bir siyasi parti genel başkanı olması taraftarı olmadıklarını dile getiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin rozetini çıkarıp Türk bayrağının rozetini takarak tarafsızlığını şimdiden ilan eden bir cumhurbaşkanı adayıyla milletin karşısına çıkıyoruz. Bunda garipsenecek bir durum söz konusu değil” dedi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:27
Kiraz’dan ‘İnce’ yorum

Bazı vatandaşlar tarafından ve sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelik “Madem ki adayları o kadar çok iyi ve cumhurbaşkanı olabilecek kapasitede, neden kendi partilerinin lideri yapılmadı” eleştirilerini değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, BUSABAH’a konuştu.

Parti içi seçimler ve değerlendirin ayrı olduğunu ifade eden Başkan Kiraz, geçmişten bu zamana kadar cumhurbaşkanının tarafsız olmalısı gerektiğini düşündüklerini söyledi.

GARİPSENECEK BİR DURUM YOK

Cumhurbaşkanının bir partinin genel başkanının olmaması gerektiğini belirten Başkan Kiraz, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı adayımızın da aslında tarafsız olması gerekiyor. Ve cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olmaması gerekiyor. Biz kendi Genel Başkanımız dışında ve ilk gün yaptığı toplantıda da bizzat Cumhuriyet Halk Partisi’nin rozetini çıkarıp Türk bayrağının rozetini takarak tarafsızlığını şimdiden ilan eden ve tarafsızlığını koruyacağını ifade eden bir cumhurbaşkanı adayıyla milletin karşısına çıkıyoruz. Bunda garipsenecek bir durum söz konusu değil. Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken bununla ilgili birçok değerlendirme, birçok anket yapılıyor ve elde birçok veri var. Bizim en iyi performans gösteren aday olarak Sayın Muharrem İnce isminin ön plana çıkmasıyla bu karar verildi.  Bunun tartışmaya açık bir tarafı yok. Ama biz cumhurbaşkanının bir siyasi parti Genel Başkanı olmasından yana değiliz. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra parti kimliğini bir kenara bırakması gerektiğini ve tarafsız olarak 80 milyonun cumhurbaşkanı olması gerektiğine inanıyoruz. Biz cumhurbaşkanlığını alacağız, genel başkanımız partiyi yönetecek.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
ChpEnver KirazMuharrem İnce
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