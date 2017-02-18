18 Şubat 2017 Cumartesi

Kiraz’dan cevap…

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın ‘CHP teröristlerin orkestralığını yapıyor’ sözlerine CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, sert sözlerle cevap verdi.

17 Şubat 2017 Cuma 19:38
Kiraz’dan cevap…

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz dün parti binasında yaptığı bir basın açıklamasıyla Milletvekili Öznur Çalık’ın “CHP teröristlerin orkestralığını yapıyor “sözlerine cevap verdi. Kiraz, bir telaşla oy devşirme çabası içerisinde olduklarını ama buradan bir sonuç alamayacaklarını söyledi.

KİMİN NE İÇİN ‘HAYIR’ DEDİĞİ BİZİ BAĞLAMIYOR
  “Terör örgütleri ile kimin yan yana olduğunu, kimin kol kola yürüdüğünü de Türkiye’de yaşayan herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor” diyen Kiraz, şunları kaydetti:

“Biz Saadet Partilisi de, AKP’lisi de, MHP’lisi de, HDP’lisi de bu ülkenin bütün vatandaşları ‘hayır’ desin istiyoruz. Bunun için propaganda yapıyoruz. Kimin ne için ‘hayır’ dediği de bizi bağlamıyor, vatandaşın kendisini bağlıyor. Vatandaş ‘hayır’ diyor diye, böyle bir politika olabilir mi? Terör örgütleri ile kimin yan yana olduğunu, kimin kol kola yürüdüğünü de Türkiye’de yaşayan herkes çok açık ve net bir şekilde görüyor. Şunu da herkes bilsin ki, biz hiçbir cemaatle, hiçbir tarikatla iktidar olduğumuz dönemde de, farklı dönmelerde de, örgütlenme noktasında, hiçbir katkımız söz konusu olmamıştır.”

MUTLU SARIGÜL
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