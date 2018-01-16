KİRAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ziyarette konuşan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, ” Enver başkanımızı uzun süredir siyasetin içinde görüyoruz. Genç olmasına rağmen Malatya’ya katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizlerde MASTÖM olarak Malatya’da hiçbir siyasi ayrım yapmadan bütün siyasi oluşumlara eşit mesafede duruyoruz. Bütün siyasetçilerden Malatya için neler yapabiliriz, neler ürete biliriz onun hesabını her zaman yapıyoruz“ dedi.

Enver Kiraz ise MASTÖB’ ün Malatya için önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade ederek,”MASTÖB Malatya’ya önemli bir kurum. Aktif çalışmaları ve performansı ile Malatya’ya önemli katkılar sağlıyor. Bizimde yakinen takip ettiğimiz önemli kurumlarda bir tanesi. Bünyesinde birçok sivil toplum örgütünü bulunduruyor. Biz de CHP olarak sivil toplum örgütlerinin düşüncelerini çok önemsiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin siyaset üstü konumu gereğince siyasete yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamı ile biz çizdikleri yol çerçevesinde çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Malatya’daki sivil toplum örgütleri Malatya’daki olaylara daha fazla müdahil olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

