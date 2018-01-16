Galeriler Videolar Yazarlar
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114418
ALTIN
163.039
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2298
EURO
4.6507

KİRAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KİRAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 17:21
KİRAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ziyarette konuşan MASTÖB Malatya Şube Başkanı Murat Cengiz, ” Enver başkanımızı uzun süredir siyasetin içinde görüyoruz. Genç olmasına rağmen Malatya’ya katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bizlerde MASTÖM olarak Malatya’da hiçbir siyasi ayrım yapmadan bütün siyasi oluşumlara eşit mesafede duruyoruz. Bütün siyasetçilerden Malatya için neler yapabiliriz, neler ürete biliriz onun hesabını her zaman yapıyoruz“ dedi.

Enver Kiraz ise MASTÖB’ ün Malatya için önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade ederek,”MASTÖB Malatya’ya önemli bir kurum. Aktif çalışmaları ve performansı ile Malatya’ya önemli katkılar sağlıyor. Bizimde yakinen takip ettiğimiz önemli kurumlarda bir tanesi. Bünyesinde birçok sivil toplum örgütünü bulunduruyor. Biz de CHP olarak sivil toplum örgütlerinin düşüncelerini çok önemsiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin siyaset üstü konumu gereğince siyasete yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamı ile biz çizdikleri yol çerçevesinde çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Malatya’daki sivil toplum örgütleri Malatya’daki olaylara daha fazla müdahil olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ChpMastöbHayırlı OlsunMalatyaBusabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“MHP MİLLİ İRADENİN YILMAZ SAVUNUCUSU VE TEMİNATIDIR”
“MHP MİLLİ İRADENİN YILMAZ SAVUNUCUSU VE TEMİNATIDIR”
EMEKLİLERDEN CHP’YE ZİYARET
EMEKLİLERDEN CHP’YE ZİYARET
BAŞKAN GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ
BAŞKAN GÜRKAN’I ZİYARET ETTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim