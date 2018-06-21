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''Kimseyi ötekileştirmeyen bir MHP Mecliste olacak ''

MHP Malatya birinci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, seçim ziyaretlerine hız kesmeden devam etti. Fendoğlu, kimseyi ötekileştirmeyen bir MHP'nin mecliste olacağını söyledi.

''Kimseyi ötekileştirmeyen bir MHP Mecliste olacak ''

MHP Malatya birinci sıra Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, seçim ziyaretlerine hız kesmeden devam etti. Fendoğlu, kimseyi ötekileştirmeyen bir MHP'nin mecliste olacağını söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 10:23
''Kimseyi ötekileştirmeyen bir MHP Mecliste olacak ''

MHP'nin Malatya'daki 1'inci sıra Adayı Mehmet Celal Fendoğlu ilk olarak Yeşiltepe'de bulunan hal binası esnaf ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Ardından Fendoğlu, Cem Vakfı'na geçti. Burada vakıf başkanı Eşref Doğan'la sohbet eden Fendoğlu, kimseyi ötekileştirmeyen bir MHP'nin mecliste olacağını söyledi. Başkan Doğan' da MHP'li Fendoğlu ve diğer adaylara başarılar diledi.

Fendoğlu ve beraberindekiler Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Vakfı Şubesi’ne de geçti. Vakıf Başkanı Hasan Meşeli ile sohbet eden Fendoğlu 24 Haziran'da seçildiğinde TBMM'ye gittiğinde her kesime hitap edeceğini belirtti. Başkan Meşeli de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylara başarılar diledi.

"MALATYA'NIN SAHİPSİZ OLMADIĞINI SİZE İSPAT EDECEĞİM"

MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, "Malatya'dayım, Malatyalıyım. Yaklaşık 40 yıldan beri ticaretle uğraşıyorum. Alnım ak, başım dik. Sözümde, dilimde keskindir. Tabi bu sözümün, dilimin keskin olması sizlerden alacağım güce bağlı 24 Haziran'dan sonrası için. Malatya'nın sahipsiz olmadığını size ispat edeceğim" ifadelerinde bulundu. 

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HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMHPSeçimCelal Fendoğlu
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