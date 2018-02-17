“KİMSENİN BİR KARIŞ TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nin düzenlediği "Kırşehir Ekonomisine Değer Katanlar" ödül törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Tüfenkci, güçlü ekonominin temelinde istikrar ve güvenin olduğunu, tüm olumsuz şartlara rağmen Türkiye'nin uzun vadeli planlar yapabildiğini, geleceğe güvenle baktığını kaydetti. Finans kurumlarının, reel sektörün ve kamu maliyesinin gücünü ve sağlamlığını ispat ettiğini vurgulayan Tüfenkci, Hükumet olarak her zaman mali disipline önem verdiklerini, bunu koruma noktasında da her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.

YENİ BİR REFORMA DAHA İMZA ATIYORUZ



Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin kaynaklarını israf etmeden, doğru bir şekilde yatırıma yönlendirdiklerini belirterek, “Güçlü bir şekilde sanayinin çalışması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için her yıl farklı reformlarla milletimizin önüne çıkıyoruz. İşte Mecliste görüşülmeye başlanan, yatırım ortamının iyileştirilmesi paketiyle beraber yeni bir reforma da imza atıyoruz. Hemen akabinde icra iflasta, yargıdaki değişikliklerle olumsuzlukları giderme adına İcra İflas Yasası'nı yeniden düzenliyoruz. Biliyorsunuz, arabuluculuk yasasının geçtiğimiz günlerde hayata geçirerek bunda bir adım attık" sözlerini kaydetti.

İLAVE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE DEVAM

2017'de 1 milyon 400 bini aşkın insana ilave istihdam sağlandığına işaret eden Bakan Tüfenkci, "2017 yılında uygulanan işverene ilave asgari ücret desteğimizi 2018'de de devam ettiriyoruz. Bu yaklaşık 9 milyar lira gibi ilave bir yük getirmesine rağmen yeter ki insanımız üretsin, istihdam sağlasın, sanayimiz çalışsın diye biz bu teşvikleri devam ettiriyoruz. Özellikle küçük esnafımıza bir destek sağlayalım istedik. Esnafımızın aldığı her ilave istihdamın da 'bir senden bir benden' kampanyası ile 6 aylık maaşının ve sigorta priminin tamamını biz karşılıyoruz, 6 ayını da esnafımız kendisi karşılıyor" değerlendirmesinde bulundu.



AFRİN'İ AFRİNLİLERE BIRAKACAĞIZ



Bakan Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra 'Biz bu teröristlerin inlerine gireceğiz' dedi. İnlerine de girdik. Kırsalda ve şehirde hareket edemez hale getirdik. Bu yurt içinde böyleydi, yurt dışında da inlerine giriyoruz. Onları oralarda Allah'ın izniyle temizledik, temizlemeye devam ediyoruz. Operasyon başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi yaptığımız operasyonları da çok dikkatli yapıyoruz. Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde tıpkı Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de yaptığımız gibi 'aman siviller zarar görmesin' diye gerektiğinde kendi canımızı da ortaya koyarak bu operasyonları sürdürüyoruz. Biz oraya kardeşliği tesis etmek için, orayı terör örgütlerinden temizlemek adına girdik, Allah'ın izniyle de temizleyip, tekrardan Afrin'iAfrinlilere bırakacağız. Hatırlayın ülkemizde 3,5 milyona yakın mülteci yaşıyor. Bu insanların oralara dönmesi için biz bu operasyonları yapıyoruz. İnşallah bu operasyonlar bittiğinde gerek Türkiye olarak, gerek komşularımızla beraber barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu operasyon bir etnik gruba yapılan bir operasyon asla ve asla değil, kardeşlik adına yapılan bir operasyon."



Bakan Bülent Tüfenkci, konuşmasının ardından Kırşehir ekonomisine değer katan firmalara ödüllerini verdi.

BİRİLERİ HALA ANLAYAMIYOR

Bakan Tüfenkci, ziyareti kapsamında AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, kongreyle göreve gelen İl Başkanı Muzaffer Aslan ve yönetim kuruluna başarı diledi.'Afrin operasyonunu siyasete karıştırmayın' diyenlerin olduğuna değinenTüfenkci, şöyle devam etti:

“Devleti yöneten kim? Devlet dediğin soyut bir kavram. Onlar hala eski vesayetçi düzenlerde, o dönemleri hatırlıyorlar. AK Parti vesayeti bitirmek için geldi ve gerçekten de bitirdi. Her kuruma hakim olduğu gibi her yerde de karar alan ve onun sorumluluğunu da taşıyan siyasettir. Bizler milletten aldığımız yetkiyi sonuna kadar kullanıyoruz. Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu aldığımız yetkiyi kimseyle de paylaşmıyoruz. Eğer birileri bize yön verecekse bunu ancak millet yapar. Yetkiyi de milletten alırız, hesabı da millete veririz. Onun dışında hiç bir güce ve kuruma da hesap vermeyiz. İşte anamuhalefet maalesef bunu anlayamıyor." (Bülten)busabahmalatya.com