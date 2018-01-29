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''KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ''

Malatya'da CHP il başkanı yaptığı açıklamada, Olağan Kurultayda Kemal kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

''KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ''

Malatya'da CHP il başkanı yaptığı açıklamada, Olağan Kurultayda Kemal kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 16:36
''KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYORUZ''

Başkan Kiraz, parti binasında yaptığı açıklamada 3-4 Şubat’ta yapılacak CHP 36. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini söyledi.

Kiraz, “36. Olağan Kurultayımız 3-4 Şubat’ta yapılacak. Bizler, delege seçimlerinden tutun da ilçe seçimlerine, il seçimine ve kurultaya kadar her aşamada demokratik bir yarış olması noktasında elimizden gelen çabayı gayreti gösteren bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak kurultayımızda bir kaç adayın adaylık açıklaması yaptığını hep birlikte izliyoruz. Kurultayımızda büyük demokrasi şölenini hep birlikte bu hafta sonu yaşayacağız. Aslında çok adayın çıkması bizim demokrasi kültürünü ne kadar özümsediğimizin önemli bir göstergesi. Malatya olarak bizim 12 tane kurultay delegemiz bir de milletvekili delegemiz var. Toplam 13 kurultay delegemizle Malatya’dan kurultaya katılacağız. Delegelerimiz CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlun aday gösterilmesi için imzalarını verdiler. Biz bu imzalarımızı genel merkeze ulaştırdık. Sadece sözde değil, imzalarımızla da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz, liderimize inanıyor ve güveniyoruz. CHP Olağan Kurultayında Malatya olarak Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz" diye konuştu.

İHA

Son Güncelleme: 29.01.2018 18:39
Anahtar Kelimeler:
DestekKemal KılıçdaroğluMalatyaEnver KirazCHP Il Başkanı
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