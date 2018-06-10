Kılıçdaroğlu Malatya'ya geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Malatya’ya geliyor. Kılıçdaroğlu, Malatya’da sivil toplum kuruluşlarını ziyaretinin ardından iş dünyası temsilcileri, STK’lar ve muhtarlar ile de bir araya gelecek. Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki çalışmaları hakkında bilgiler verecek olan Kılıçdaroğlu, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerini de ziyaret edecek.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce’nin Malatya mitinginin ardından Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’nun da 24 Haziran seçimleri öncesi Malatya’ya gelişinin büyük önem taşıdığını belirtti. Kiraz, CHP Malatya İl Teşkilatı olarak seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade ederek, “Türkiye demokrasi tarihine geçen hamleler yaparak, parlamenter sistemin korunması, tek adam rejimine karşı ortak birlikteliğin sağlanması için her türlü fedakarlığı yapan Genel Başkanımızı Malatya’da ağırlamak bizler için bir onurdur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye genelinde STK temsilcileri ile bir araya geldiğini ve CHP’nin seçim beyannamesini değerlendirdiğini dile getiren Kiraz, “Genel Başkanımız şehir merkezindeki ziyaretlerinin ve toplantıların ardından 15.00'de Doğanşehir, 16.00'da ise Akçadağ’da halkla buluşacaktır” diye konuşu.

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