Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Malatyalılara seslenecek. Büyük bir heyecan ve sevinçle beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı binlerce Malatyalı miting alanlarını doldurarak karşılayacak. Referandum sürecini Malatya’da başlatacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kente gelişinin duyulmasından sonra belediye ekipleri cadde ve sokaklarda, yollarda temizlik çalışmalarına başladı.

GÜZEL BİR ŞEY

Bu anlamda, yapılan bu temizliklerle ilgili vatandaşlardan da ilginç yorumlar geldi. Konuyla ilgili konuşan vatandaşlardan Ekrem Kızıl, “Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geliyor. İnşallah biz de miting alanında olacağız. Onun buraya gelmesini gerçekten sevinçle karşıladık. Belediyenin temizlik yapması da çok güzel bir şey. Ama keşke her zaman böyle titiz davranılsa” sözlerine yer verdi.

AĞAÇLAR, DİREKLER YIKANDI

Konuyla ilgili sosyal medyadan da bazı yorumlar yapıldı. Yapılan yorumların bazıları şöyle:

“Sonunda bu da oldu kaldırımlar da yıkanıyor. Belediye çalışıyor!

Cumhurbaşkanımız var olsun. Yollardaki ağaçlar, direkler yıkandı; sıra kaldırımlarda…

Cumhurbaşkanımız keşke 3 ayda bir gelse! Malatya cennet olur.

Cumhurbaşkanı geliyor çalışmalar hız kazanıyor. Keşke her ay gelse.”

TÜRKAN YILDIZ