KENT HAFIZASI YOK EDİLDİ

Kiraz, Eski Devlet Hastanesi arkasındaki TOKİ Konutları önünde yaptığı açıklamada, “Malatyalıların burayı görmesi için TOKİ Konutlarına geldik. Koskoca Beydağı, konutlarından kaybolmuş durumda. Burada gökyüzünü görmek bile mümkün değil” ifadelerine yer verdi. Malatya’nın eskiden yeşil olarak bilindiğini de dile getiren Kiraz, ancak şimdi Malatya’da yeşillikten eser olmadığını savundu. Şehrin yeni yapılaşma bölgelerinde ağaç görmenin mümkün olmadığını kaydeden Kiraz, “Malatya beton Malatya oldu. Kimliksiz bir Malatya kenti oluşturuldu. Kent hafızası yok edildi. Beydağı boyunca insanların yaşam alanları kentsel dönüşüm adı altında insanlığın başına yıkıldı. O bölgede yaşayan insanların müstakil evleri, bahçeleri vardı. Ama 15-20 katlı binalar yapıp hava sirkülasyonunu bile kestiler. Şehre kar, yağmur bile yağmıyor.” şeklinde konuştu.

Kiraz eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Malatya ile özdeşleşmiş bir Kernek’imiz vardı. Üzerine türküler yazılmış, çok önemli bir bölgemizdi. Sami Kasaplar, Fahri Kayhanlar, Malatyalı sanatçılar gelip bugün ki Kernek’i görseler kemikleri sızlar. Kernekli misin, Kerneğe gelmeye yeminli misin türküleri var. Kerneğe gelecek kimse kalmadı. Kernek, Kernek olmaktan çıktı. Dokusu yok oldu. Orada gürül gürül akan suları yok ettiler. Bir ucube yel değirmenini oraya yerleştirdiler. Kernek’i de beton yığını haline getirdiler. İsmet Paşa parkındaki, Kernek’te ki, Kanalboyu’ndaki yapılanlar bir ihanet. Önümüzdeki yerel seçimlerde halkımızın gerekli cevapları vereceğine inanıyoruz. Kentine ihanet edenlere sandıkta tokadı atacaklarına inanıyoruz. Büyükşehir belediye meclislerindeki mücadelemizi vereceğiz." busabahmalatya.com