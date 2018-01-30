KAZANMAYI HATIRLADILAR!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta en son 1920 Maraşspor’u 4-2 yenerek 3 puan alan İnönü Üniversitesispor, 6 hafta aradan sonra galip geldi. Ligin 16. haftasında sahasında diğer bir Kahramanmaraş ekibi Dumlupınarspor’u konuk eden kırmızı-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde en son 3. hafta da yine Dumlupınarspor’u 2-0 yenen İnönü Üniversitesi bu maçtan sonra kalesini gole kapatamamıştı. Geride kalan 13 haftada 7 mağlubiyet, 2 beraberlik, 4 galibiyet Malatya temsilcisi kalesinde 28 gol gördü ve rakip ağları 16 kez havalandırdı. 13 takımlı grupta 9. Sırada bulunan İnönü Üniversitesispor’un 16 puanı bulunuyor.

“FARKLI KAZANBİLİRDİK”

Öte yandan Dumlupınarspor maçıyla ilgili konuşan kırmızı-beyazlıların sportif direktörü Aziz Yiğit, haftalar sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Yiğit, “İki haftadır sakat futbolcularımızın çokluğu nedeniyle kadro kuramadık. Bu hafta eski oyuncumuz Cumali Kılıç ile yeniden anlaştık. Ayrıca iki oyuncumuzun da iyileşip takıma katılmaları, kadromuzu güçlendirdi. Atmosferi yüksek bir karşılaşma oldu. Rakibimiz buradan 3 puanla ayrılıp kümede kalma adına sahaya çıktı. O nedenle ortamı gerekecekleri belliydi. Sonuç itibariyle oyuncularımız iyi mücadele ettiler, inandılar ve kazandılar. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız bu maça tamamıyla odaklanmışlardı. Bu karşılaşma bizim adımıza çok önemliydi. Farklı kazanabileceğimiz bir karşılaşmaydı, zorda olsa 1-0 kazanmasını bildik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız.” diye konuştu.