Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Malatya’da düzenlenen mitinge katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında yer alan miting meydanında gerçekleştirilen mitinge başta CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba olmak üzere, İl Başkanı Enver Kiraz ve binlerce vatandaş katıldı.

Binlerce vatandaşın sevgi gösterisiyle platforma çıkan ve halka seslenen İnce, Malatya demenin kayısı demek olduğunu söyledi.

“Kayısı sadece bir meyve değildir. Kayısı gelinlik kızın çeyizidir. Kayısı örencinin harçlığıdır. Kayısı anaların geçim kaynağıdır. Şunu unutmayınız ki, kayısıda alan bazlı desteklemeyi mutlaka yapacağız” diyen İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitinginden sonra katıldığı iftar yemeğinde kendisini eleştirmesine de değindi.

“NEDEN KÖTÜ OLUYOR?”

İnce sözlerine şöyle devam etti:

“Benim hemşerim Sayın Erdoğan, burada bir iftar veriyor. İftarda arkada partisinin reklamları var. Kürsüye çıkıyor ve bana ‘çırak’ diyerek eleştirmeye başlıyor. Tabi ki eleştirecek benim hiç itirazım yok. O beni eleştirecek, ben de onu eleştireceğim. Ama o sıkışınca mahkemeye gidiyor, ben gitmeyeceğim. Bana laf söylerken, orada bir General alkışlıyor. TOBB Başkanı, TESK Başkanı alkışlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri milletin silahlı kuvvetleridir. Silahlı Kuvvetlerin disiplin kanununun 20. maddesi der ki, ‘silahlı kuvvetlerin mensupları siyasi faaliyetlere katılamazlar.’ Sayın General, sen orada alkış yapıyorsun? 24 Haziran’da Allah’ın izni ile milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda, senin apoletlerini sökeceğim. Erdoğan, bana cevap vermiş, ‘Millet o apoletleri sökme iznini sana vermez demiş’ Sayın Erdoğan 150 FETÖ’cü generali terfi ettirdin önce. Sonra 150 generalin rütbesini söktün. Sen sökerken iyi de, ben bir tanesinin apoletini sökünce neden kötü oluyor. Eğer o general beni eleştirirken alkış yapıyorsa milletin generali değil, Erdoğan’ın generaliyse ona bir tavsiyem var. Erdoğan 24 Haziran’dan sonra emekli olacak, kendisi de gidip emir eri olabilir. TOBB Başkanı ile TESK Başkanına sesleniyorum, korkmayın be kardeşim, beliniz plastikten olmasın. Biraz dik durun dik.”

“BUNLARIN HEPSİ FETÖ’CÜ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretindeki diyalogu da anlatan İnce, “Erdoğan’ı ziyarete gittim başarılar dilemek için. Bana dedi ki, ‘Kemal Bey seni harcadı aday yaparak. Sen Genel Başkan olacaktın, şimdi Genel Başkan da olamayacaksın, kaybettin’ dedi. ‘Yok’ dedim. ‘Kemal Bey harcadı da beni harcamadı, seni harcadı’ dedim. Çünkü ben Cumhurbaşkanı olacağım. Binali Yıldırım şöyle diyor, ‘Muharrem İnce, sen FETÖ’yü getirecekmişsin’ ne demek bu, ‘sen kazanacaksın. Ama getirip getirmeyeceğini bilmiyorum’ demek. Yani kazanacağıma inanıyor. Ona cevabım Malatya’dan olsun. Sayın Binali Yıldırım, ben sizin gibi FETÖ’nün ayağına gitmem, isterim o benim ayağıma gelir. Temel gitmiş, Almanya’da araba kullanıyor ve ters yola girmiş. Radyoda bir anons, ‘sayın sürücüler bir tehlikeli sürücü ters yola girdi dikkat edin.’ Temel demiş ki ne birisi, hepsi, hepsi. Bunların hepsi FETÖ’cü. Bunları hepsini dolduracağım bir tarafa merak etmeyin” diye konuştu.

TÜRK ÇİFTÇİSİNİ AMERİKAN TEKELLERİNE EZDİRDİLER

Yeli ve millikle ilgili eleştirilerde bulunan İnce, “Yerliyim, milliyim’ diyor ya bunların yerlilikle, millilikle alakası yok. Türk çiftçisini Amerikan tekellerine ezdirdiler. Bunlar gayri millidir. Saraydaki mermerleri soruyorum? Bu mermerler Bilecik, Afyon mermeri mi, nereden aldın, cevap yok. Mermerler nereden biliyor musunuz, Hindistan’dan. Sen daha mermerin yerlisini kullanmıyorsun. Bakın size yerli bir mermerin olduğu bir yer söyleyeceğim. Osmaniye, Bilecik ve Afyon mermeri kullanılmış. Neresi biliyor musunuz, Anıtkabir’de kullanılmıştır. Önümüz bayram. Bayram’da Demirel’in, Özal’ın yaptığı köprüden bedava geçeceksin. Erdoğan’ın yaptığı köprüden parayla geçeceğiz. Demirel’in, Özal’ın yaptığı köprüden 11 TL’ye geçiyoruz da, senin yaptığın köprüden neden 114 TL’ye geçiyoruz? Demirel’in, Özal’ın yaptığı köprülerin paraları hazineye gidiyor da, senin yaptığın köprünün paraları neden uluslararası şirketler gidiyor. Bir zamanda, ‘ayran milli içecektir’ dedi. İnek Uruguay’dan, saman Bulgaristan’dan ayran nasıl milli oluyor” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZA 3 DİL ÖĞRETECEĞİZ

3B ve 3Y projelerinden bahseden İnce, “Projemiz 3B’dir. Birincisi barışacağız Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Sağ, sol birleşeceğiz ve tek şemsiye altında olacağız. İkincisi ekonomik olara büyüyeceğiz. Merkez Bankası bağımsız olacak, yetenekli insanları iş başına getireceğiz. Kurallar değişmeyecek. İş adamları kurallara uyacak. Üçüncüsü adil bölüşeceğiz. Finlandiya’da en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasındaki fark 2 kat. Türkiye’de bu rakam 9 kat. Bunu 3Y İle yapacağız. Bir, yönümüz Avrupa Birliği olacak. 2 yöntemimiz demokrasi olacak ve son olarak yönetimimiz tek adam ve havarileri olmayacak. Güçlü bir lider ve liyakatli bir kadro kuracağız. Birini müdür yaparken etnik kökenine, sağcı, solcu olmasına, başörtülü, başörtüsüz olmasına bakmayacağız. Sadece o işi iyi biliyor mu ona bakacağız. Çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Resmi dili Türkçeyi, çocuğun evinde konuştuğu evinde konuştuğu dili ve uluslar arası İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça gibi dilleri öğreteceğiz. İsteyene istediği kadar din dersi vereceğiz, istemeyene vermeyeceğiz zorlama yok. Çocuklarımız dindar olabilirler hiçbir sakınca yok, ama kindar olmayacaklar” söylemlerine yer verdi.

YARGI OLMAZSA, VATAN DA OLMAZ

“Göreve gelir gelmez hemen OHAL’i kaldıracağım ve OHAL mağdurlarına da görevlerini geri vereceğim” diyen İnce, şunları kaydetti:

“Türkiye’de insanlarımız siyaset kurumuna güvenmiyor. Neden güvenmiyor? Çünkü siyasetçi hesap vermiyor. İnsanlarımız yargıya güvenmiyor, çünkü yargı adil değil. Tarafsız değil, bağımsız değil. Haylim şu, Allah’ın ve milletin izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimde, Yargıtay salonuna gittiğimde o yargıçların ayağa kalkmamasını istiyorum. Ayağa kalkmamalıdır ve doğrusu da budur. Böyle yargıçlar bulacağız, beni de yargılayacak ve benden sonrakileri de yargılayacak yargıçlar bulmamız lazım o zaman bu memleket gerçekten bir vatan olur. Yargı olmazsa, vatan da olmaz. 18 yaşında sigortalı olmuş, 30 sene prim ödemiş kişiler emeklilikte yaşa takılma problemlerini çözeceğiz. Öğretmenler, hemşireler, din görevlileri sizin 3 bin 600’ünüzde çözeceğim söz verdim. 16 yıl sonra Erdoğan’da söz verdi. Sen neden 16 yılda yapmadın, Kanun Hükmünde Kararname çıkartabilirsin çıkart yap. Neden yapmıyorsun? Esnafın borçlarını da yeniden yapılandıracağız. Erdoğan, meydanlarda kavga etsin, ben uzay madenciliği diyeceğim. Erdoğan, meydanlarda hakaret etsin ben çocuklara robotları öğrenin diyeceğim. Kadınlar çalışacak. Şuanda 100 çalışandan sadece 32’i kadı. Bunu elli yapacağız. Kadınların çalışmasında en büyük engel ne çocuk. Her eve ve her mahalleye bir kreş yapacağız. Yani çocuk kreşe, kadın işe.”

Konuşmasını tamamladıktan sonra İnce, CHP’lilerle özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

busabahmalatya.com