CHP, Hatay’daki referandum kampanyasını Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hatay milletvekilleri ve PM Üyesi Yıldırım Kaya’nın da katılımıyla başlattı. Altınözü, Samandağ ile Antakya’da toplantılara ve açılışlara yüzlerce kişi katıldı.

FAKİRLER GİTSİN ASKERE, ELİTLERE TESKERE

Bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Fakirler gitsin askere, elitlere teskere. Daha önce ne yaptılar? Bedelli askerlik yasası çıkardılar. Fakirimiz askere, parası olana teskere. Nasıl olsa El Bab’da, Doğu’da zengin çocukları, AKP elitlerinin çocukları ölmüyor. Kader hep fakir fukara çocuklarına. Şehitlerimizin hepsinin evi penceresiz, sıvasız. Bu yasaya hangi milliyetçi hangi MHP’li, bayrağına yurduna sahip çıkan kim ‘Evet’ diyecek merak ediyorum. Bu söylediğim konu bile HAYIR dememiz için temel gerekçelerden biridir” ifadelerini kullandı.

GAYRİ-MİLLİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Kanun Hükmünde Kararnamelerin FETÖ ile mücadele için çıkarıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Şimdi KHK ile kış lastiği takmak mecburi. Bunun için Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı. FETÖ’yle mücadele şimdi karla mücadeleye dönüştü. Kanun Hükmünde Kararnameler maalesef tam bir çocuk oyuncağı oldu. Yine bir genelge yayınlandı. Televizyon ekranlarından TRT’den ve diğer kurumlarda artık yanlı yayın yapmak serbest bırakılıyor. Bunun amacı, referanduma giderken tam bir yol temizliği yaparak ‘hayır’ diyenler cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama gittiğimiz her yerde görüyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil; AKP’ye MHP’ye, diğer siyasi partilere oy veren, kendi çocuklarının geleceğini düşünen, her türlü baskıya, propagandaya karşı çıkanların ‘hayır’ diyeceğini görüyoruz. Bunların amacı; televizyonları susturarak, ‘hayır’ diyenlere baskı yaparak hayır oylarını düşürmek. Ama Türkiye, geçmişte teslim olmadı, bugün de teslim olmayacak. AKP ‘Milli Milli’ diyor. Bu Anayasa değişikliğinin ‘Milli’ olmadığını herkes bilsin. Bu anayasa değişikliği talebi, rejim değişikliği talebi Türkiye’deki işçilerin, çiftçilerin, esnafın, işadamının istediği bir şey değil. Bu milli bir talep değildir, bu dışarıdan birilerinin talebidir. Bu Gayri-Milli bir rejim değişikliğidir. Bunu herkesin yüksek sesle söylemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ