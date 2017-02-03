Hukukçular Derneği Malatya Şube Başkanı Av. Necati Karbay’dan cumhurbaşkanlığı sitemine destek. Karabay, anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanının onayına sunulduğunu ve muhtemelen Nisan ayında yapılacak referandumla da milletin önüne sunulacağını söyledi.

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nu eleştiren Karabay, “Referandum öncesinde, öncülüğünü ana muhalefet partisi CHP’nin yaptığı muhalif kanat, Meclis’te önleyemedikleri bu değişikliğe, kandan bahsederek, bu iş kansız olmaz diyerek, adeta aba altından sopa göstererek, evet diyeceklerini açıklayan futbolcu ve müzik sanatçılarını linç ederek engel olmaya çalışmakta, eski başkanı olduğum MHP tabanını, ülkücü camiayı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye karşı tavır almaya ve hayır oyu vermeye çağırmaktadırlar” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZE BARIŞ VE DEMOKRASİ GELDİ

Milletin yaşadığı sıkıntıları unutmayacağını belirten Karabay, “Bahçeli ve arkadaşları, anayasa değişikliği için AK Parti’ye, vatanın bekası için, bölünmemesi için, şanlı al bayrağın inmemesi için destek verdiklerini söylemişlerdir. Bugün adliyelerimizde, hastanelerimizde, başörtülü hakim ve savcılar, avukatlar, doktorlar, memurlar görev yapmakta, orduda, emniyette başörtülü bayan memurlar, polisler çalışabilmekte, orduevlerine sakallı, başörtülü kişiler rahatça girebilmekte, üniversitelerde başörtülü öğrenciler okumaktadır. Askeri ve yargı vesayeti kırılmış, kısaca ülkemize barış ve demokrasi gelmiştir” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZ DE BİZLERLE”

“Yeni anayasa ve hükümet sistemi, ülkemizin önünü açacaktır” diyen Karabay, “Rejim değil, sistem değişiyor. Meclis güçleniyor. Koalisyonlar devri bitiyor. Herkes cumhurbaşkanı olabilir. Bu CHP’li de olabilir, AK Parti’li de, MHP’li de. Hukukçular Derneği olarak aziz milletimize haykırıyoruz ve diyoruz ki: Milletimizin her alanda iktidar olacağı yeni sistem hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ