KAHTALI'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Kahtalı’ya başarılar dileyen ve hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulunan MTSO Başkanı Erkoç, ülkenin zor süreçten geçtiğini ve bu sürecin ancak birlik ve beraberlik ile aşılacağını kaydetti.

İçerideki ve dışarıdaki hainlere Türk Milletinin en güzel cevabı vereceğini aktaran Erkoç, Zeytin Dalı Harekatına tam destek verdiklerini ifade etti.



Harekatın başarıyla sonuçlanacağına yürekten inandıklarını dile getiren Erkoç, harekatı yürüten kahraman Mehmetçiğe kolaylıklar, şehitlere de Allah’tan rahmet diledi.



Erkoç, Malatya’nın kalkınması ve büyümesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktararak, Malatya’nın huzurlu ve istikrarlı bir kent olduğunu vurguladı.



Malatya’nın son dönemde ciddi yatırımlar almaya başladığını söyleyen Erkoç, 3. Organize Sanayi Bölgesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, hem Malatya’yı hem de Türkiye’yi güzel günlerin beklediğini belirti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, 3 yıl boyunca MTSO ile işbirliği içerisine olduklarını kaydederek, iş dünyası ile ilgili bir çok sorun ve sıkıntının çözümü noktasında MTSO’nun kendilerine öncülük ettiğini belirti.



Malatya’ya hizmet noktasında MTSO ile işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade eden Kahtalı, çalışmalarından dolayı MTSO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. busabahmalatya.com