KAHTALI'YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Kahtalı’nın yeniden seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden İnce, Kahtalı’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Minibüsçü ve servisçi esnafları ile birlikte devletin ve milletin arkasında olduklarını kaydeden İnce, Zeytin Dalı Harekatını yürüten kahraman Mehmetçiğe kolaylıklar temenni etti.



Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Başkan İnce, bu sürecin birlik ve beraberlik ile aşılabileceğini vurgulayarak, minibüsçü ve servisçi esnafları için Kahtalı’dan destek istedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, amaçlarının millete hizmet etmek olduğunu aktararak, el birliği ile şehrin ve ülkenin kalkınması için çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Oda Başkanı İnce AK Parti İl Başkanı Kahtalı'ya tablo hediye etti. busabahmalatya.com