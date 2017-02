AK Parti İl Binasında düzenlenen toplantıda konuşan Hakan Kahtalı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya gelişi tüm hemşehrilerimizi çok mutlu etmiştir. Malatyalı hemşehrilerimiz de Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya her gelişinde olduğu gibi alanlara sığmayarak, yine Allah’a şükürler olsun çok büyük bir coşkuyla yaklaşık 100 bin kişilik katılımla destek verdi. Malatyalılara en kalbi saygılarımla şükranlarımı sunuyorum. Bu mitingin gerçekleşmesin de emeği bulunan bütün teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Malatyalı insanların hiçbir zaman belirsiz olmadığını, tavrını her zaman net şekilde ortaya koyduğunu ve seçim günü kararını en doğru şekilde sandıkta yapacağını söyledi. Malatya’da rekor derecede evet oyunun çıkacağını hedef olarak belirtti. Milletin kararının sandığa yansıyacağını ve Türkiye’de ses getireceğini ifade etti” diyerek referandum süreci ile ilgili planlarını anlattı.

MİLLETİN DESTEĞİNİ TALEP EDECEĞİZ

Başkan Kahtalı, “Biz de teşkilatlar olarak inşallah bu süreçte mitingden sonra neler yapılacağını hemen programladık. Seçim Koordinasyon Başkanı Nebi Yiğit ile beraber organize etmiş olduğumuz bu çalışmalarda inşallah tüm teşkilatlarımız olarak mahalle, köy, belde demeden her kapıya giderek kardeşlerimizle bu süreci paylaşacağız. Bütün vatandaşlarımızın bu süreçte bizlere destek vermelerini talep edeceğiz. Gençlik Kollarımız da ellerinden gelen tüm gayreti gösterecekler. İlçe başkanlarımız ise kendi çalışmalarını sürdürecek. Bugüne kadar her seçimde olduğu gibi belediye başkanlarımız da bizlerle beraber inşallah sahalarda olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız ilimizin tamamında ziyaretler yapacak. Milletvekillerimiz de her fırsat bulduklarında Malatya’ya geliyor. Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımızla birlikte inşallah sahalarda olacağız. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin nasıl yeni bir hükümet sistemi olacağını tek tek tüm vatandaşlarımıza anlatacağız. Karar sizin diyeceğiz. Evet diyerek desteklerini talep edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedeflere koşmak için Malatya teşkilatı bugüne kadar olduğu gibi her zaman hazır. Malatyalı hemşehrilerim de Allaha şükürler olsun bizleri hiçbir zaman utandırmadı. Kurulduğu günden bu güne kadar en büyük desteği vererek her zaman ilk beşin içerisinde olmamızı sağladı. İnşallah bu referandumda da yeni bir tarihi rekor kırmak için gayret içerisinde olacağız. Bu süreçte bizlere destek veren, anayasa maddelerinin yapılması konusunda Meclisteki desteklerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür etmeyi borç biliyorum” dedi.

MALATYALILARA YAKIŞAN BİR EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın her zaman Malatyamıza önem verdiğini biliyoruz. Bugüne kadar yapılan tüm mitingler, o dönem içerisinde yapılan önemli sayılı mitinglerden birisi olmuştur. Bizler Malatya olarak Malatyalılara yakışan bir ev sahipliği yaptık. Şehrin her noktasından, ilçelerine kadar hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere miting alanına toplandılar. Hemşehrilerimiz alanlara sığmadılar. Gerek devam eden projelerimiz hakkında gerekse yapılmasını arzu ettiğimiz projelerimiz hakkında bilgiler vererek taleplerde bulunduk” sözlerini kaydetti.

REFERANDUMUN RENGİNİ GÖSTERDİ

Miting için Malatyalılara ve il teşkilatlarına teşekkür eden AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin de bir konuşma yaparak, “Malatya’da yapılan her seçim öncesi miting, Türkiye genelinde bir referans olarak gösterilir. Bunun temelinde; insanlarımızın gönüllerine hitap eden, 15 yıldır tüm seçimleri başarıyla kazanan, dünya lideri, mazlumların gür sesi olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin güzellikleri yatmaktadır. Bu miting 16 Nisan’da yapılacak referandumun rengini de en bariz şekilde göstermektedir. 18 maddelik bir anayasal düzenlemeyle halkımızın karşısına çıkacağız. Bugüne kadar halkımızın karşısına gezi eylemleri gibi birçok engel çıkartarak kamplara bölmeye çalıştılar. 15 Temmuz sürecinde bir takım sıkıntılar yaşandı. Doğu ve Güneydoğu’da terör eylemleri oldu. Bu sistemle bundan sonraki süreçte inşallah bu tür eylemlerle karşılaşmayacağız” ifadelerine yer verdi.