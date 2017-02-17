Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kadın Meclisinin ulaşacağı kadın sayısını arttırmak ve kentteki tüm kadınlarla irtibata geçebilecek iletişim bağlarını kurabilmek amacıyla peyderpey kadınlarla buluşmaların tertip edilmesi planlanan toplantıların ilki gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Kent Konseyi binası toplantı salonunda yapılan toplantıda Kadın Meclisi Başkanının açılış konuşmasın ardından Kent Konseyini ve Kadın Meclisini tanıtan bir sunum yapıldı.

TOPLANTIYA KATILAN STK’LAR

Toplantıya katılan Kadın STK temsilcileri:

“Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Göknur Aktay, Malatya Kadın girişimcileri Derneği Başkanı Ayşe Özceyhan, Malatya Eğitim Derneği Başkanı Belgin Tahtalı, Hanımeli Derneği Başkanı Saime Sırma, Kadem Derneği Temsilcisi Zahide Çığlı, Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Zühal Dişer, İyilikder Kadın Kolları Temsilcisi Sümeyye Er, Fırat Girişimcileri Derneği Funda Yalçınsoy, Hak-İş Hizmet-İş Kadın Temsilcisi Nilgün Kaya Doğan, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Der. Başkanı Yard. Doç. Dr. Bilge Zapçı, Ensar Derneği Kadın Kolları Temsilcisi Süreyya Polat, Bir Damla Yardım. Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ayşe Eroğlu, TEMAS Derneği Başkanı Burcu Kayhan, Yeşilyurt Nisa Derneği Başkan Yard. Sevgi Şahin, Otizm ve Down Sendrom. Dernekleri adına Şadiye Eroğlu.”

HABER MERKEZİ