“İYİ Parti, gereklilikten ortaya çıkan bir parti”

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal ve İYİ Parti Malatya Milletvekili adayları dün BUSABAH gazetesini ziyaret ettiler. BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ve çalışanlarıyla bir araya gelen İYİ Parti Malatya İl Başkanı ve milletvekili adayları ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Ziyarette ilk konuşmayı alan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu, 24 Haziran erken Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimine İYİ Parti’nin Türkiye’nin en genç partisi olduğunu söyledi.

İYİ PARTİ KADROSUNA BAŞARILAR DİLİYORUM

İYİ Parti’nin kamuoyunda merak edile bir parti olduğunu belirten Bozkurtoğlu, şunları kaydetti:

“Şu anda ve seçime giren en genç parti İYİ Parti. Kamuoyunda da merak edilen partilerden bir tanesi. Şu ana kadar yapılan anketlerdeki gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum ama Malatya adına da merak ettiğim konulardan bir tanesi İYİ Parti’nin Malatya’da alacağı oy oranı. Malatya’da İYİ Parti’nin alacağı oy oranı dengeleri değiştirebilecek bir pozisyona sahip. Malatya’da milletvekili çeşitliliği Malatya’ya çok katkıda bulunacağı kanaatindeyim. Temennimiz 24 Haziran seçimlerinde böyle bir tabloyla karşılaşmak. Sandığın iradesine hepimizin saygı duyması gerekiyor. İYİ Parti kadrosuna başarılar diliyorum.”

TÜRKİYE’DE SON KURULAN PARTİYİZ

Türkiye’de son kurulan bir parti olduklarını söyleyen İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, “Biz Türkiye’de son kurulan partiyiz. İYİ Parti Türkiye’de bir gereklilikten dolayı ortaya çıkmış halk hareketidir diye düşünüyorum ben. Türkiye’de yaklaşık olarak 16-17 yıllık bir süreçte mevcut siyasi partilerin kısır çekişmesiyle hiçbir yere gelmedi. Bir tarafta iktidar ve onun karşısında bir muhalefet vardı. Halkın genel kanısı da hep oydu. Muhalefet muhalefetliğinden memnun iktidar olmak istemiyor, iktidar da kendi durumunu korumak için gayet güzel argümanlara sahip her seçimi alıp götürüyordu. Ama ortada umutsuz bir halk kitlesi var. Türkiye’de hiçbir şey maalesef iyiye gitmiyor. Sağlık, eğitim, sanayi, tarım, hayvancılığa baktığınızda Türkiye’de hakikaten sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

busabahmalatya.com