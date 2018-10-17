İsviçre’de Malatya gündemi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğnan’ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ile konuştu. Özal ve Erdoğan’a yönelik uluslararası saldırıların konu olduğu sohbette Fendoğlu; Malatya’nın Özal’a da, Erdoğan’a da tam destek verdiğini ve bu süreçte Özal ve Erdoğan’ın Malatya’ya ciddi yatırımlar yaptığını belirtti. “Bilge Lider Devlet Bahçeli’nin bu süreçte vermiş olduğu destek Türkiye’nin geleceğini kurtardı” diyen Fendoğlu, bu desteğin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“VAR GÜCÜMLE ÇALIŞACAĞIM”

Tüm Meclisin, dış mihrakların yoğun saldırıların yaşandığı bu dönemde, Türkiye için tek yumruk olması gerektiğini vurgulayan Fendoğlu; hem Türkiye’nin hem de Malatya’nın sorunlarına çözüm üretme adına Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda var gücüyle çalışacağını ifade etti. (Bülten)