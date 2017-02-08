Belediye Başkanı Mehmet Polat, Malatya’nın en köklü ilçelerinden biri olmasına rağmen alt ve üst yapı sorunlarıyla boğuşan Pütürge’de, bir dizi önemli projeye imza attıklarını söyleyerek, referandumda “evet” oyu kullanılması için çağrıda bulundu. Başkan Polat, “Çalışmak için istikrar ve güçlü bir yönetim şart. Ülke yönetimimizi referandumda daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız ‘evet’ mührünü vurmalı. Türkiye, dünyanın önde gelen ilk 10 ülkesi arasına girmeli” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İHTİYACI

Pütürge’de görevi devraldıktan sonra yaptıkları projeleri anlatan Başkan Polat, “İlçemizi derhal kalkındırmak, geliştirmek gerekiyordu. Birçok temel alanda sıkıntılar vardı, bunların başında ulaşımla ilgili sorunları çözmek gerekiyordu. Burası kuzeydoğu Anadolu Fay Hattı üzerindedir. Buranın kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Gerek içme, gerek sulama suyu konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ciddi bir altyapı sorunu da vardı. Bu sorunlarla ilgili gerekli adımlar süratli bir şekilde atıldı. En hayati olan, gölet, barajlar, transit bir yol ve tüneldi” şeklinde konuştu.

“REFERANDUMDA EVET”

Pütürge için proje çalışmalarının başladığını müjdeleyen Başkan Polat, ilçenin bu tip projelerle çıkmaz sokaktan kurtulacağını söyledi. Gelişme ve ilerleme adına atılacak adımların ancak güçlü bir hükümet, lider, istikrar ve ekonomiyle olacağını vurgulayan Polat, “Biz hala bu çağda darbe ürünü olan bir anayasayla yönetiliyoruz. Bu anayasanın kaldırılarak yeni bir toplum sözleşmesinin imzalanmasını istiyoruz. Yeni sistem bize çağdaş bir toplum sistemini getiriyor. Hükümetimiz 18 maddelik bir anayasa çalışması yaptı. Nisan ayında halkımızın önüne gelecek. Yepyeni bir yasayla, partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemizin idari sistemine çeki düzen verilecek. Ülkemiz hızlı karar alan bir noktaya ulaşacak” açıklamalarında bulundu.

Başkan Polat, "Referandum çalışmaları kapsamında MADEF, MASTOB gibi kuruluşlarda 4 seminer verdim. Yeni anayasa ve başkanlık sisteminin özelliklerini anlattım. Pütürge'nin mevcut sorunları çözmek için AK Parti hükümeti başta olmak üzere, katkı sunan bakanımız, genel başkan yardımcılarımız ve vekillerimiz, belediye başkanımız ve halkımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA