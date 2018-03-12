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İSTİKLAL MARŞI YÜRÜYÜŞÜ

Malatya ’da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü sebebiyle bir yürüyüş düzenlendi.

İSTİKLAL MARŞI YÜRÜYÜŞÜ

Malatya ’da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümü sebebiyle bir yürüyüş düzenlendi.

busabahmalatya
busabahmalatya
12 Mart 2018 Pazartesi 16:30
İSTİKLAL MARŞI YÜRÜYÜŞÜ

Malatya İnönü Üniversitesi Kıbrıs Meydanında toplanan kalabalık öğrenci topluğu İstiklal Marşı ‘nın Kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte öğrenciler ‘Şehitler ölmez, vatan bölmez, vatan sana canım feda’ sloganları attı. 


“Fidan boylular aslanlar ve nice yiğitler vardır” 
Burada bir konuşma yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, yürüyüşü İstiklal Marşı’nın kabulü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılan, ‘Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak İnönü Üniversitesi’nde İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümü olması münasebetiyle ve bu gün aynı zamanda Afrin’de cephede yiğitlerimizle beraber olduğumuzu gösterebilmek adına istiklal ve bayrak yürüyüşü gerçekleştiriyoruz.

Hemen akabinde İstiklal Marşımızı okuduktan sonra sizler arayıcılığıyla Mehmet Akif Ersoy’u buradan rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Bilinmelidir ki Ülkü Ocakları bu gün Türkiye'nin 57’nci alayıdır. Bugün Ülkü Ocakları sınırda mücadele veren yiğitlerimizle beraber, şehadet şerbetini içmek isteyen gençlerimizle, yiğitlerimizle vatanını, milletini, memleketini seven aslanlarımızla doludur.

Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün yanı sıra, ifade etmek istiyorum ki İstiklal Marşının içerisinde geçen ‘Son ocak’ bu gün hamt olsun ki Ülkü ocakları olarak memleketimizde, vatanımızda varlığını sürdürmektedir. Yerelde Malatya’mızda farkındalık oluşturabilmek adına çok çeşitli etkinlikleri yapmaktayız.

Biz burada şunu ifade etmek istiyoruz ki, Türkiye’de ve Malatya’mızda vatanın milletin sevdalısı olan, mücadelesini veren fidan boylular aslanlar ve nice yiğitler vardır” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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Istiklal Marşı YürüyüşMALATYA ÜLKÜ OCAKLARIBusabah
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