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İSTİFA MI ETTİ?

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifa ettiği yönündeki iddialara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Şimşek yaptığı açıklamada "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.." ifadelerini kullandı.

İSTİFA MI ETTİ?

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifa ettiği yönündeki iddialara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Şimşek yaptığı açıklamada "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.." ifadelerini kullandı.

06 Nisan 2018 Cuma 12:34
İSTİFA MI ETTİ?

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek istifasına ilişkin iddialara yönelik Twitter'dan açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yııldırım'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu.

Şimşek "Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam.." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimine yaptığı eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını verdiği iddia edilmişti. Yine söz konusu iddialara göre Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım araya girerek engellemişti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu.

Kaynak : Milli Gazete

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Istifa Ettiği Yönündeki IddiaMehmet Şimşek
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