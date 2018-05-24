İşte AK Parti'nin Seçim Beyannamesi

''EK GÖSTERGELERİ 3600'E ÇIKARILACAK''

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vakit Türkiye Vakti' diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz'' dedi. Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıkladı.

AK Parti'nin 2002'den beri girdiği her seçimden birinci çıktığını anımsatan Erdoğan, "2002 yılındaki seçimlerde yüzde 34 oy oranına ulaşarak iktidar olduk. 2007 seçimlerinde bu oranı yüzde 47'ye çıkardık ve yine tek başımıza iktidar olduk. 2011 seçimlerinde yüzde 50 seviyesine ulaştık ve tek başımıza iktidar olarak yola devam ettik. 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 41 düzeyindeki oy oranına rağmen tarihimizde ilk defa Mecliste çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim yaşadık. Biz, tek başımıza hükümet kuramadık ama diğer partiler de çoğunluğu sağlayıp milletin karşısına çıkamadılar. Bunun üzerine 1 Kasım 2015'de seçimleri yeniledik ve yeniden yüzde 49,5'lik oy oranıyla tek başımıza iktidara geldik. Ayrıca 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52'lik oy oranlarına ulaştık" diye konuştu.

''VAKİT TÜRKİYE VAKTİ ''

"Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişimiyle süren, bölücü terör örgütünün çukur eylemleriyle kanlı bir hale dönüşen ve nihayetinde 15 Temmuz darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık" diyen Erdoğan, tüm bu saldırıların üstesinden sadece ve sadece milli iradeye olan bağlılıkları ve güvenleri sayesinden geldiklerini dile getirdi. Erdoğan, "Biz, böyle bir mirasla 'Vakit Türkiye Vakti' diyerek yola çıkıyoruz ve 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde milletimizin en az yarısının desteğini alarak TBMM'de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor. Cumhurbaşkanı adayınız olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz ve inşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Kardeşlerim, işte bu cesaret, bu heyecan, bu coşku Allah'ın izniyle bizlere 24 Haziran'da o beklenen neticeyi getirecektir" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ MECLİS, GÜÇLÜ HÜKÜMET, GÜÇLÜ TÜRKİYE"

Erdoğan, seçimlerde milletin karşısına hiçbir zaman eli boş çıkmadıklarını belirterek, milletin huzuruna bir yanlarında önceki hükümetleri döneminde yaptıklarıyla, diğer yanlarında bir sonraki dönemde yapacaklarıyla çıktıklarını dile getirdi. 6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestolarını açıkladıklarını aktaran Erdoğan, "Bugün, 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' başlığıyla hazırladığımız seçim beyannamemizi, 'yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizin taktirine sunuyoruz" dedi.

"2053 VE 2071’E DOĞRU EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

Erdoğan, beyannamelerinin giriş kapısı mahiyetindeki "Gelecek Vizyonumuz" başlıklı bölümü paylaşmak istediğini kaydederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün tüm dünyada her alanda baş döndürücü hızda bir değişim yaşanıyor. Bir yandan teknolojik dönüşümler yaşanırken, diğer yandan sosyal ve kültürel alanda yeni eğilimler gözleniyor. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanırken, değişim sürecinde geri kalanlar ise eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Biz, dünyadaki eğilimleri, oluşan fırsatları, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz. Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Ülkemizi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına daha güçlü bir şekilde yaşamak için 2023 vizyonumuzu daha önce ortaya koymuştuk. Yeni hükümet sistemiyle bu vizyonumuzu daha da güçlendirerek Türkiye’yi iş dünyamızın, genç girişimlerimizin, iş kadınlarımızın küresel ölçekte söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz. "

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 40’IN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Kalkınma hedefleri çerçevesinde kadınların kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Bir yandan kadın girişimciliğini güçlendirirken, diğer yandan kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40’ın üzerine çıkaracağız. Son 16 yılda yaptığımız atılımlarla özellikle alt orta gelir durumunda olan ülkemizi üst orta gelir grubuna yükselttik.'' şeklinde konuştu.

"MEGA PROJELERİMİZİ BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Erdoğan, küresel düzeyde ekonomik ve sosyal gelişmeleri şekillendirmesi beklenen alanlardaki teknolojik gelişmelere yoğunlaşacaklarını dile getirerek, teknolojinin her alanında yetkin bir ülke haline geleceklerini ifade etti. Aynı zamanda insanları zihni ve fiziki becerilerinden faydalanabilecekleri yeni alanlarda istihdam edeceklerini aktaran Erdoğan, milli gelirden araştırma-geliştirmeye ayırdıklarını kaynaklarının payını yüzde 2'nin üzerine çıkararak imalat sanayisinde yüksek teknolojili üretimin payının hakim olduğu ekonomik bir yapıya sahip olacaklarını söyledi. Kamuda ve özel sektörde de kurumsal kaliteyi arttırmış bir Türkiye'yi hedeflediklerini belirten Erdoğan, "Sadece ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de hizmet verecek şekilde mega projelerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Ülkemizi eğitim, sağlık, iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaşım ve ticarette yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olan bir ülke haline dönüştüreceğiz. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızı kararlılıkla ifade etmeye devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Vakit, Türkiye vakti" dedi.

Seçim beyannamelerinin ikinci kısmını yeni yönetim modelinin oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 24 Haziran seçimleri aynı zamanda yeni yönetim sistemimizi ilk defa hayata geçirmemize vesile olacak. Milletimiz, 24 Haziran'da bir sandıkta kendini temsil etmek üzere milletvekillerini, diğer sandıkta kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçecek. Bunun için yeni dönemi 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' ukdesiyle ifade ediyoruz. İnşallah bağımsız ve güçlü bir yargı ile de inşallah demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk ve işbirliği içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazanacaktır. Bunun için 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar Mecliste çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. Türkiye'de Meclisin itibarı en çok AK Parti iktidarları döneminde artmıştır. yargıda da darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için gereken adımları attık. Yargının sadece kendi işiyle uğraşacağı bir sistemi kurma yolunda önemli mesafe katettik."

İHA HABER MERKEZİ