14 Şubat 2017 Salı

İsmet Bayram güven tazeledi

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanlığına İsmet Bayram yeniden seçildi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:32
İsmet Bayram güven tazeledi

  Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği olağan Genel Kurul Toplantısı Doğanşehir İlçesi Belediye Düğün Salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Bayram, 24. yılını doldurduğunu ifade ederek, “Makamlar geçici olmalı, bu gün burada dört yıl için daha sizlerden yetki istiyorum. Verimsiz olduğumu his etiğim an bırakır giderim. Ben bugün bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel işlere imza atarız. Genel Kurulumuz hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.

İHA
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