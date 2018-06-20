“İŞÇİNİN SENDİKASI OLACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları ile bir araya geldi. Demiryol-İş Sendikası’nda Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Nurettin Öndeş ile Türk-İş’e bağlı sendika başkanları ile uzun süre sohbet eden Ağbaba, emek dünyası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“SEÇİM BİLDİRGEMİZİ SENDİKALARIN FİKİRLERİNİ ALARAK HAZIRLADIK”

İşçi sendikaları ve STK’lardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dolayısıyla sendikalarla çok diyalogumuz var. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergin Atalay ile hem de diğer sendikalarla istişare içerisinde partimizin politikalarını belirliyoruz. Yapılması gerekenleri onların düşüncesini alarak yapıyoruz. Seçim bildirgemizi oluştururken 3 işçi konfederasyonuna yazı yazarak bu konuda ki görüşlerini aldık. Birçok taleplerini de seçim bildirgemizde yer verdik. Özellikle TÜRK-İŞ bu konuda büyük bir katkı sundu. Bizim prensip olarak en başından beri söylediğimiz gibi, sendikaların ‘evet’ dediği hiçbir şeye hayır demeyiz ve sendikaların ‘hayır’ dediği hiçbir şeye ‘evet’ demeyiz. Hem TÜRK-İŞ hem de bizim söylediğimiz ortak bir söz var: ‘ hükümetin sendikası olmaz işçinin sendikası olur.’Biz iktidar olursak hükümetin sendikası olmayacak işçinin sendikası olacaktır. Dolayısıyla sendikaların hükümete muhalif olmasını ve eleştirel tutumunu doğal karşılayacağız. Sendikalar arası ayrım yapmayacağız. İşçi hangi sendikayı istiyorsa, hangi sendika daha iyi çalışıyorsa biz hükümet olduğumuz zaman ona destek olacağız. Sendikanın siyasi görüşü olmaz, sendika işçi sınıfının yansımasıdır” şeklinde konuştu.

“TAŞERON-KADROLU AYRIMINI ORTADAN KALDIRCAĞIZ”

Ağbaba, “Biz geçen yaz sizi ziyarete geldiğimizde taşeronu sendikaya alacağız demiştik, asgari ücreti bin 500 TL yapacağız demiştik, emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz demiştik; o gün söylemiş olduğumuz vaatlerimiz ve bugün söylediğimiz vaatlerimizi bağdaştırmak istiyorum. Biz bu bildirgeyi hazırlarken bütün vaatlerimizi hesaplayıp bildirgemizde yer verdik. Bugün asgari ücret 900 TL’den bin 500 TL ye yükselmişse bu CHP sayesindedir. Bütün olumsuzluklara rağmen taşeron kadro almışsa CHP sayesindedir. Emeklimiz bugün bin TL ikramiye almışsa CHP sayesindedir. Taşeron bin 600 TL maaş alıyor ama toplu sözleşme hakkından faydalanmıyor. CHP iktidar olduğu zaman kadrolu hangi toplu sözleşme hakkından faydalanıyorsa taşeronda aynı haktan faydalanacak. Taşeron kardeşlerimiz ile kadrolu kardeşlerimiz aynı işi yapıyorsa aynı maaşı alacak ve toplu sözleşme hakkından faydalanacak. Demiryolunda ki geçici işçiye kadro vereceğiz. Asgari ücreti 2 bin 200 yapacağız. Böylece işçinin maaşları artacak” sözlerine yer verdi.

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