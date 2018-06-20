Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94552
ALTIN
194.187
DOLAR
4.7360
STERLİN
6.2607
EURO
5.4870

“İŞÇİNİN SENDİKASI OLACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Biz iktidar olursak hukümetin sendikası olmayacak işçinin sendikası olacak. Dolayısıyla sendikaların hukümete muhalif olmasını ve eleştirel tutumunu doğal karşılayacağız. Sendikalar arası ayrım yapmayacağız” dedi

“İŞÇİNİN SENDİKASI OLACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Biz iktidar olursak hukümetin sendikası olmayacak işçinin sendikası olacak. Dolayısıyla sendikaların hukümete muhalif olmasını ve eleştirel tutumunu doğal karşılayacağız. Sendikalar arası ayrım yapmayacağız” dedi

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:26
“İŞÇİNİN SENDİKASI OLACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Adayı Veli Ağbaba, TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların şube başkanları ile bir araya geldi. Demiryol-İş Sendikası’nda Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Nurettin Öndeş ile Türk-İş’e bağlı sendika başkanları ile uzun süre sohbet eden Ağbaba, emek dünyası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“SEÇİM BİLDİRGEMİZİ SENDİKALARIN FİKİRLERİNİ ALARAK HAZIRLADIK”

İşçi sendikaları ve STK’lardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Dolayısıyla sendikalarla çok diyalogumuz var. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergin Atalay ile hem de diğer sendikalarla istişare içerisinde partimizin politikalarını belirliyoruz. Yapılması gerekenleri onların düşüncesini alarak yapıyoruz. Seçim bildirgemizi oluştururken 3 işçi konfederasyonuna yazı yazarak bu konuda ki görüşlerini aldık. Birçok taleplerini de seçim bildirgemizde yer verdik. Özellikle TÜRK-İŞ bu konuda büyük bir katkı sundu. Bizim prensip olarak en başından beri söylediğimiz gibi, sendikaların ‘evet’ dediği hiçbir şeye hayır demeyiz ve sendikaların ‘hayır’ dediği hiçbir şeye ‘evet’ demeyiz. Hem TÜRK-İŞ hem de bizim söylediğimiz ortak bir söz var: ‘ hükümetin sendikası olmaz işçinin sendikası olur.’Biz iktidar olursak hükümetin sendikası olmayacak işçinin sendikası olacaktır. Dolayısıyla sendikaların hükümete muhalif olmasını ve eleştirel tutumunu doğal karşılayacağız. Sendikalar arası ayrım yapmayacağız. İşçi hangi sendikayı istiyorsa, hangi sendika daha iyi çalışıyorsa biz hükümet olduğumuz zaman ona destek olacağız. Sendikanın siyasi görüşü olmaz, sendika işçi sınıfının yansımasıdır” şeklinde konuştu.

“TAŞERON-KADROLU AYRIMINI ORTADAN KALDIRCAĞIZ”

Ağbaba, “Biz geçen yaz sizi ziyarete geldiğimizde taşeronu sendikaya alacağız demiştik, asgari ücreti bin 500 TL yapacağız demiştik, emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz demiştik; o gün söylemiş olduğumuz vaatlerimiz ve bugün söylediğimiz vaatlerimizi bağdaştırmak istiyorum. Biz bu bildirgeyi hazırlarken bütün vaatlerimizi hesaplayıp bildirgemizde yer verdik. Bugün asgari ücret 900 TL’den bin 500 TL ye yükselmişse bu CHP sayesindedir. Bütün olumsuzluklara rağmen taşeron kadro almışsa CHP sayesindedir. Emeklimiz bugün bin TL ikramiye almışsa CHP sayesindedir. Taşeron bin 600 TL maaş alıyor ama toplu sözleşme hakkından faydalanmıyor. CHP iktidar olduğu zaman kadrolu hangi toplu sözleşme hakkından faydalanıyorsa taşeronda aynı haktan faydalanacak. Taşeron kardeşlerimiz ile kadrolu kardeşlerimiz aynı işi yapıyorsa aynı maaşı alacak ve toplu sözleşme hakkından faydalanacak. Demiryolunda ki geçici işçiye kadro vereceğiz. Asgari ücreti 2 bin 200 yapacağız. Böylece işçinin maaşları artacak” sözlerine yer verdi.

BÜLTEN

busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
MalatyaChpVeli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Türkiye geleceğini oylayacak"
"Türkiye geleceğini oylayacak"
“Uydurma bir propaganda”
“Uydurma bir propaganda”
“Vatandaşın fikri yüzde yüz değişti”
“Vatandaşın fikri yüzde yüz değişti”

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim