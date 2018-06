“İşçileri tehdit ederek mitinge yığdılar”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da yaptığı mitingle, seçin öncesi Türkiye ve Malatya’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Dün parti binasında CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, İl Başkanı Enver Kiraz ve partililerin de katıldığı basın açıklamasında ilk konuşmayı CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir yaptı.

24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin derin bir nefes alacağını ifade eden Milletvekili Demir, buna yürekten inandıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan tarihi Muharrem İnce mitingine katılan bütün Malatyalılara teşekkür ettiklerini dile getirerek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mitingin muhteşem bir miting olduğunu belirtti.

BÖYLE BİR HAKSIZ REKABET OLMAZ

İnce’nin yaptığı mitingin farklı bir miting olduğunu ifade eden Ağbaba, “Malatya’nın her rengi, her dokusu, her sesi o mitingde kendisine yer bulmuştu. Farklı siyasi görüşteki kardeşlerimiz o mitinge gelerek Sayın Muharrem İnce’ye destek verdiler. Umarım 24 Haziran’da da bu destek devam eder. Bu mitingleri AKP mitingleriyle karşılaştırdığımız zaman farklı bir miting. Hepimizin bildiği gibi Muharrem İnce’nin mitinginden 2 gün önce yapılan Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine bin 500 TL asgari ücretle geçinen, ekmeğinden başka derdi olmayan insanlar talimat verilerek ‘en az 3 kişi getireceksiniz, yoksa işten atarız’ tehdidinden bulunularak onları oraya yığdılar. Bütün ilçelerdeki taşımalı okullar öğleden sonra tatil edilerek taşımaya yarayan servis araçları tamamen miting için kullanıldı. Organize sanayindeki fabrikaların birçoğu miting saatinde tatil edilerek orada çalışan gariban insanlar zorla Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine getirildi. Suriyelilerin kaldığı kampta Suriyelilerin tamamı mitinde yer aldı. Ayrıca MOTAŞ seferlerini ücretsiz yaparak saat 14.00’dan sonra mitingin emrine tahsis etti. Biz siyasetin bir rekabet olduğunu biliyoruz. Ancak böyle bir haksız rekabet olmaz” şeklinde konuştu.

GÜNAH İŞLİYORLAR

MOTAŞ ve Büyükşehir aleyhine dilekçe verdiklerini dile getiren Ağbaba, “Malatya’nın her tarafı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişleriyle süslü. Bütün adayların afişlerini, Recep Tayyip Erdoğan’ın afişlerini Malatya Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Gazete ilanlarını, televizyon reklamlarını Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Müthiş bir haksızlık var. Belediyeler iftar yemekleri düzenliyor. İftar yemeklerinde AKP’nin milletvekili adaylarını konuşturuyorlar. Her türlü haksızlık var. Büyükşehrin bütün imkanları AKP’nin önüne sunulmuş durumda. MOTAŞ’la ilgili dilekçe verdik. Biz de bu memleketin vatandaşıyız. Biz de AKP’liler kadar Büyükşehir Belediyesine vergi veriyoruz. MOTAŞ ve Büyükşehir hakkında suç duyurunda bulunacağız. Bizim vergilerimizle Büyükşehir Belediyesi hırsızlık yapıyor. İnsanları AKP mitingine taşıyorsun, CHP mitingine taşımıyorsun. AKP milletvekili adaylarına iftar veriyorsun. Ramazan ayında hırsızlık yaparak günah işliyorlar” diye konuştu.

“ÜNİFORMAYLA KATILAMAZSIN!”

Konuşmasında 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i de eleştiren Ağbaba, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin gündemine bir iftar yemeği oturdu. AKP seçim kampanyasında bir kuruş harcamıyor. Afişleri Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bayraklarını Belediye asıyor. Etkinlikleri belediye organize ediyor. Mitinglerde otobüsler ücretsiz kalkıyor. İftarı TESK veriyor. Baskıyı TOBB yapıyor. Şakşakçılığı da 2’nci Ordu Komutanı yapıyor. Diyorlar ki, 2’nci Ordu Komutanı iftara katılırmış. İftara katılabilir. Ama o üniforma Türk Silahlı Kuvvetlerini, Türkiye’yi temsil ediyor. Bu üniformayla AKP’nin iftarına katılamazsın kardeşim. Katılırsan Türk ordusunun paşası değil, Tayyip’in paşası olursun. AKP’nin paşası olursun. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarıyla oynamaktır, bu Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar vermektir. Bu zararı da 2’nci Ordu Komutanı yapıyor.”

busabahmalatya.com